Los hermanos Gallagher se reunirán y actuarán en un lugar secreto

Los hermanos Gallagher está generando expectación con los ensayos para la gira "Oasis Live '25", que marca el regreso de la icónica banda británica tras 16 años de separación.

Según fuentes, al incio de la semana celebraron los primeros ensayos completos de Oasis y desde muy temprano, Liam Gallagher estuvo interactuando con fanáticos de la banda por la red social "X", mostrando su entusiasmo por volver a tocar con su hermano Noel Gallagher.

Liam les dijo a sus fans que se sentía "bíblico", pero que no posaría para fotos fuera de los estudios de ensayo. Dijo: "No me verán, no soy un impostor, entraré y saldré".

Aunque Liam no estuvo presente en los primeros ensayos en Londres, liderados por Noel Gallagher junto a Gem Archer, Andy Bell, Paul "Bonehead" Arthurs y el baterista Joey Waronker.

Se espera que Liam se una en los siguientes días para que la banda finalmente este completamente reunida.

Además, Liam ha estado adelantando el setlist con pistas respondiendo a los fans sobre la gira.

Confirmó que canciones emblemáticas como "Acquiesce" y "Hey Now!" no estarán en el setlist, lo que ha generado decepción entre algunos seguidores, aunque aseguró que el repertorio podría ajustarse durante la gira.

La gira comenzará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Reino Unido, y llegará a México el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Además, se grabará un documental sobre el tour, producido por Steven Knight, conocido por Peaky Blinders.

Los ensayos y la promoción, incluyendo un reciente video con ambos hermanos en Londres, indican que Oasis está preparando un regreso épico, aunque con la logística diseñada para minimizar tensiones entre Liam y Noel, como camerinos separados.

