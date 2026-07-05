'Obsession' supera los $400 millones de dólares a nivel mundial

La rebasó los $400 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del cine de terror independiente

La película "Obsession" volvió a confirmar su éxito en la taquilla mundial al superar los $400 millones de dólares en ingresos, una cifra histórica para una producción independiente que tuvo un presupuesto de apenas $750 mil dólares.

A dos meses de su estreno, el thriller psicológico dirigido por el creador de contenido Curry Barker acumula $403 millones de dólares en recaudación global, de los cuales $245 millones corresponden a Estados Unidos y $157 millones provienen del mercado internacional.

'Obsession' rompe récords en la taquilla mundial

La cinta fue adquirida por Focus Features durante el Festival Internacional de Cine de Toronto por 14 millones de dólares, una inversión que terminó convirtiéndose en una de las operaciones más rentables del año.

Lejos de perder fuerza tras su estreno, "Obsession" recaudó $5.3 millones de dólares en Estados Unidos y otros 12 millones en el resto del mundo durante el fin de semana del 4 de julio.

Además, logró una marca poco habitual al registrar cuatro fines de semana consecutivos con ingresos superiores a los obtenidos en su debut en salas.

El éxito del terror independiente conquista a la Generación Z

La historia sigue a Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven que hace un pacto con el diablo para conquistar a Nikki, personaje de Inde Navarrette, en una combinación de terror psicológico y romance.

El crecimiento de la película ha sido impulsado principalmente por el boca a boca y la respuesta positiva del público de la Generación Z, que la ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos del año.

'Backrooms' confirma el auge del cine de terror

El éxito de "Obsession" también fortalece el momento que vive el cine de terror independiente junto a "Backrooms", producción dirigida por el creador de contenido Kane Parsons, que acumula $347 millones de dólares en la taquilla mundial.

Jason Blum, productor de ambas películas a través de Blumhouse-Atomic Monster, afirmó que estos resultados reflejan el surgimiento de una nueva generación de espectadores interesados en propuestas originales.

"Existe mucha preocupación por la distribución en salas de cine, y este es un sector en pleno crecimiento", señaló Blum en declaraciones a Variety.