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Prevén intervalos de chubascos en diferentes zonas de Nuevo León
Para esta noche y madrugada del domingo los chubascos continuarán presentes en sectores de la zona metropolitana de Monterrey
Por Eduardo Tovar | 11 Julio 2026
Protección Civil de Nuevo León informó que se prevé que durante la noche del sábado y las primeras horas de la madrugada del domingo se presenten lluvias en diferentes regiones del estado, de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de posible actividad eléctrica y rachas de viento de forma ocasional.
Probabilidad de lluvia por región
* Región Metropolitana: 70%
* Región Norte: 70%
* Región Oriente: 60%
* Región Citrícola:60%
* Región Sur y Montañosa: 40%
Recomendaciones
* Evite cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos.
* Conduzca con precaución durante la lluvia.
* Manténgase informado a través de fuentes oficiales.