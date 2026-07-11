Prevén intervalos de chubascos en diferentes zonas de Nuevo León

Para esta noche y madrugada del domingo los chubascos continuarán presentes en sectores de la zona metropolitana de Monterrey

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Protección Civil de Nuevo León informó que se prevé que durante la noche del sábado y las primeras horas de la madrugada del domingo se presenten lluvias en diferentes regiones del estado, de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de posible actividad eléctrica y rachas de viento de forma ocasional.

Probabilidad de lluvia por región

* Región Metropolitana: 70%

* Región Norte: 70%

* Región Oriente: 60%

* Región Citrícola:60%

* Región Sur y Montañosa: 40%

Recomendaciones

* Evite cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos.

* Conduzca con precaución durante la lluvia.

* Manténgase informado a través de fuentes oficiales.