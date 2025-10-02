Louis y Zayn harán serie documental de un viaje por EUA

Los dos exintegrantes de la icónica boyband One Direction, Louis Tomlinson y Zayn Malik, se embarcarán en un documental en formato de serie en la que recorrerán Estados Unidos en un viaje de carretera.

De acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, este proyecto contará con la dirección de Nicola Marsh, quien dirigió el documental de Demi Lovato de 2021.

Se espera que en el proyecto se haga un espacio para recordar la trágica muerte de su excompañero Liam Payne.

La plataforma de streaming Netflix será quien se encuentra a cargo de esta serie documental, la cual se tiene prevista para estrenarse en 2026.

La revista especializada mencionó que tanto Harry Styles como Niall Horan de momento no se encuentran en los planes para aparecer en el documental.

