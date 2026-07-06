Louis Tomlinson aclara polémica por partido de México

Algunos aceptaron la explicación del artista, mientras que otros manifestaron su molestia y cuestionaron su actitud durante el partido

Louis Tomlinson se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video de su concierto en Charlotte, Carolina del Norte, donde proyectó el partido entre México e Inglaterra y fue señalado por presuntamente alentar abucheos contra la Selección Mexicana.

Durante el espectáculo, el exintegrante de One Direction siguió el encuentro en las pantallas del recinto y celebró los goles de la selección inglesa, su país natal. Sin embargo, un video hizo pensar a muchos usuarios que también habría pedido al público abuchear al Tricolor, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.

El cantante negó haber incitado los abucheos

Horas después, el cantante respondió a la controversia y negó haber incitado los abucheos. A través de sus redes sociales, aseguró que esa nunca fue su intención y explicó que el momento fue malinterpretado por quienes vieron el video.

Pese a su aclaración, la polémica continuó entre los seguidores mexicanos. Algunos aceptaron la explicación del artista, mientras que otros manifestaron su molestia y cuestionaron su actitud durante el partido.

La controversia continúa entre sus seguidores

Louis Tomlinson tiene programado regresar a México en 2027 como parte de su gira, por lo que la controversia ha generado incertidumbre entre algunos de sus seguidores de cara a esa presentación.