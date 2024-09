Luis Gerardo Méndez debuta como director con 'Technoboys'

El actor mexicano Luis Gerardo Méndez ha conseguido el éxito en teatro, series y en el cine, pero por vez primera será visto acturar en una película que él mismo dirige: Technoboys.

La cinta, que se estrena mañana en streaming, marca el debut de Méndez dirigiendo y en su ópera prima presenta el cómico reencuentro de una banda musical noventera.

Y hablando de reencuentros, el filme presenta uno real, el de Luis Gerardo y Karla Souza, luego de que ambos trabajaron juntos hace muchos años en la icónica cinta Nosotros los nobles, en la que obtuvieron gran popularidad.

“Es un sueño realidad, mi primer película, algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, siempre quise tener una boyband, secretamente y siempre quise dirigir videos musicales, y ahora pude hacer cinco”, dijo Méndez.

Esta película representó la oportunidad ideal para compartir créditos con Souza, a la que considera casi una hermana, pues tienen una gran amistad.

“Es lo más bonito del mundo soy muy afortunado y muy feliz de tener grande amigas y amigos en esta película, que son grandes actores y actrices.

“No había trabajado con Karla Souza desde Nosotros los nobles, ella fue increíblemente generosa conmigo. El primer día que estábamos filmado y le di una nota, me dijo ‘sí, señor’ y le dije no me digas señor y me dice, pues eres mi director, es muy lindo poder trabajar con gente que admiras mucho”, expresó.

Luis Gerado comparte créditos en la dirección con Gerardo Gatica, quien también es uno de los productores de la película, realizada con el guion de Alexandro Aldredete.

En el elenco también están Gabriel Nuncio, Daniela Vega, Fernando Bonilla, Joaquín Ferreira, Luis Rodríguez "El Guana", Ari Brickman, Vin Ramos, Mónica del Carmen, German Bracco, y la participación especial de Fernanda Castillo.

Cuenta con la música original de Pablo Chemor y las canciones de Ulises “El Licenciado” Lozano.





