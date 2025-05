El mundo tiene un nuevo papa, Robert Francis Prevost

El mundo católico tiene un nuevo líder: el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. Conocido por su larga trayectoria misionera en Perú, Prevost ha sido elegido como el nuevo Papa en el segundo día de cónclave, y tomará el nombre de León XIV.

El anuncio, hecho con la tradicional fórmula en latín 'Habemus papam' por el cardenal protodiácono Dominique Mamberti desde el balcón de la basílica de San Pedro, fue recibido con júbilo por decenas de miles de personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro.

El humo blanco que emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina a las 18.07 hora local (16.07 GMT) confirmó la elección de Prevost, presumiblemente en la cuarta votación.

Habemus Papam! We have a Pope!



The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu