Luisito Comunica, acusado de no pagar utilidades a empleados

El influencer mexicano Luisito Comunica se convirtió en tendencia en redes sociales este fin de semana luego de que surgieran acusaciones por un supuesto incumplimiento en el pago de utilidades a empleados de sus restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi.

Las versiones comenzaron a circular a partir del testimonio de una persona que asegura trabajar en dichos establecimientos, quien afirmó que la empresa notificó a sus colaboradores que no habría reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025 debido a que no se generaron ganancias sujetas a distribución.

Aquí el comunicado para quienes no saben leer:

“no generan ganancias”, pero abren un chingo de sucursales.

El socio de Remolkito se fue porque le robaban dinero: Luisito Comunica, Lalo Villar, Ari Tenorio, Oscar Meza.

Cambian de razón social cada año

y tampoco los tienen dados de… pic.twitter.com/6rF5sN4NUZ — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 7, 2026

Empleados cuestionan crecimiento de la empresa

Según el relato difundido en plataformas digitales, durante el mismo periodo en que se informó la ausencia de utilidades, el grupo empresarial continuó con una estrategia de expansión que incluyó la apertura de nuevas sucursales, centros de producción y la incorporación de nuevos socios comerciales.

Uno de los testimonios con mayor alcance sostiene que el crecimiento del negocio fue constante a lo largo de 2025 y durante los primeros meses de 2026, situación que, a juicio del denunciante, sería incompatible con la versión de que no existieron ganancias.

Además, en las publicaciones compartidas en redes sociales se mencionan presuntos cambios frecuentes de razón social, posibles irregularidades relacionadas con el registro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y descuentos aplicados a las propinas.

No existen pronunciamientos oficiales ni resoluciones de autoridades

Hasta el momento, las acusaciones difundidas por supuestos trabajadores no han sido corroboradas por autoridades laborales ni por alguna resolución oficial que confirme las irregularidades señaladas.

De igual forma, ni Luisito Comunica ni las empresas vinculadas con los restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi han emitido una postura pública detallada sobre los señalamientos que circulan en redes sociales.

El caso ha generado un amplio debate entre usuarios de internet, quienes han cuestionado las condiciones laborales dentro de las empresas relacionadas con el creador de contenido, mientras otros piden esperar una postura oficial antes de emitir conclusiones.

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