Lupita D’Alessio se disculpa por criticar a Bobo Producciones

La cantante Lupita D’Alessio generó inquietud en sus seguidores este domingo después de que expresara púbicamente su descontento con Bobo Producciones por la organización para su presentación en Xalapa el próximo 28 de junio.

Pues, a poco más de un mes de su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, la artista volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez para compartir un mensaje que ha puesto en entredicho la realización de su concierto en Veracruz.

Pues la "Leona dormida" usó su cuenta de Instagram para dirigirse directamente al empresario responsable del evento en Xalapa y manifestar su descontento por lo que califico como “faltas de respeto” por parte de la empresa promotora de eventos con la que ha colaborado en sus más recientes presentaciones.

En el primer video —donde ataca a Bobo Producciones—, D’Alessio señaló que "por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya".

Esta declaración dejó en suspenso su participación en el evento y generó incertidumbre entre sus fans.

¿Qué pasa con la empresa de Ari Borovoy?

“Yo de esa gente me quiero alejar”. pic.twitter.com/NLzTjz3ftf — 🏳️‍🌈 oswaldomujica (@oswaldomujica) June 22, 2025

La intérprete hizo énfasis en que dicho mensaje estaba dirigido al empresario local, deslindándose de cualquier responsabilidad en la organización.

“Yo esto lo comunico para el empresario, que yo no soy la responsable, sino Bobo Producciones, con quien hizo el trato y las faltas de respeto a mi persona, eso no lo voy a permitir. Yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente. Sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco. Desafortunadamente, entonces yo les mando un abrazo y así están las cosas”, concluyó.

Horas después de la publicación de este clip, la cantante optó por borrarlo y ofrecer disculpas públicas en un nuevo mensaje.

D’Alessio reconoció en este nuevo video que su enojo y frustración la llevaron a expresarse inapropiadamente.

“O sea, yo subí un video en donde estoy diciendo que a Bobo Producciones me falta el respeto, pero era por falta de comunicación. Lo hablé desde el enojo, desde la desesperación, cuando debe uno de esperar los tiempos y yo no me esperé y hablé desde el enojo y eso no vuelve a suceder. No medí las consecuencias, como bien me lo comentaron, me vi muy inmadura, y les pido perdón”, expresó la artista.

Se arrepiente de sus palabras, “hablé desde el enojo”, Lupita D’Alessio, hoy le pide perdón a la gente de Bobo Producciones.

Estuvo duro el regaño, “me vi muy inmadura” menciona en un nuevo reel. pic.twitter.com/nOJDQUpBjB — 🏳️‍🌈 oswaldomujica (@oswaldomujica) June 23, 2025

Este segundo video fue interpretado por muchos como un gesto de madurez y responsabilidad, en especial cuando su carrera se encuentra en un momento delicado.

