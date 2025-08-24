BOBO Producciones amenaza con demanda a Lupita D’Alessio

Después de una serie de controversias por las declaraciones de Lupita D’Alessio en contra de BOBO Producciones, podría llegar a un tema legal si la cantante continúa con sus declaraciones negativas.

Y es que, de acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas, la empresa ya no solo le haría un llamado de atención a la cantante, sino que podría emprender una acción legal en su contra.

Esta situación se produce en un momento delicado para la artista, quien está en la parte final de su carrera, pues solo le restan seis conciertos antes de su retiro definitivo.

Las tensiones entre la "Leona dormida" y la empresa de Ari Borovoy han ido incrementando debido a los comentarios de la artista que ha hecho mediante sus redes sociales, los cuales, según fuentes citadas por Gabriel Cuevas, han generado un impacto negativo en la imagen de la promotora.

Cuevas compartió que una fuente cercana a la compañía le informó la existencia de un descontento, pues consideran imprudentes las declaraciones.

El periodista también detalló que la empresa tomó medidas concretas para detener esta situación.

Según Cuevas, BOBO Producciones le pidió a D'Alessio, "de la manera más correcta y diplomática", que ya no tolerarían las faltas de respeto, por lo que piensan llevar estas últimas seis presentaciones en paz.

Sin embargo, advirtió que la empresa tiene un límite, asegurando que si D'Alessio vuelve a mencionar a la promotora, esta podría demandarla.

“La próxima vez que la señora los mencione, porque consideran ellos que es una publicidad negativa lo que les está haciendo y les afecta sus intereses como empresa, podrían ponerle una demanda”, aseguró.

Esta no es la primera vez que la "Leona Dormida" protagoniza un episodio similar, pues hace pocos meses, la cantante expuso públicamente a BOBO Producciones, para después ofrecer disculpas describiéndose como una persona "impulsiva".

Cuevas también aseguró que el distanciamiento de la artista de las redes sociales no fue una decisión propia, sino que fue una instrucción directa de la empresa.

“Esta onda de que se alejó de las redes no fue por ella. Fue una orden que recibió para que se reparara el daño mediático que está haciendo. Creció demasiado el tema porque nunca se dijo su nombre y porque ella creó una historia”.

Agregó también que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la disculpa no fue aceptada y la advertencia es clara.

“Ahora ya no le aceptaron la disculpa, le dijeron que la próxima vez puede haber una demanda”, puntualizó el periodista.

