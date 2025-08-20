Lupita D'Alessio reaviva conflicto con Bobo Producciones

Lupita D'Alessio no se quedó callada tras los recientes comentarios de Ari Borovoy, miembro de Bobo Producciones, quienes parecían estar dirigidos a artistas como ella.

Medinate una serie de declaraciones que revelan una profunda molestia, la cantante de "Lo siento mi amor" cuestionó la relación con la productora y defendió su autonomía tras años de carrera.

Esta controversia comenzó después de que Borovoy, insinuara en un podcast el pasado abril que algunos artistas, una vez alcanzado el éxito, olvidan a aquellos que los impulsaron al principio.

Aunque no mencionó directamente a D'Alessio, la artista no tardó en reaccionar, interpretando sus palabras como un ataque velado hacia su persona.

"Yo no soy ninguna paloma, ni hago popó en ninguna parte. A mí ya me llegó el tiempo de dejar de trabajar, y eso nunca lo entendieron", expresó en un comunicado donde también subrayó la independencia que siente ahora tras superar sus luchas con las adicciones.

A pesar de que la cantante se unió a la empresa en 2020 con la esperanza de un nuevo impulso a su carrera, la relación se complicó tras su anuncio de retirarse de los escenarios.

Según D'Alessio, después de comunicar su decisión de reducir su presencia sobre el escenario, Bobo Producciones disminuyó los recursos invertidos en sus conciertos, lo que afectó la calidad de sus presentaciones en ciertos lugares, como palenques y foros regionales.

Esto derivó en un distanciamiento, el cual también se reflejó en tensiones previas, como el incidente en Xalapa en junio, cuando D'Alessio expresó su descontento con la organización del evento, aunque luego se retractó parcialmente.

Sin embargo, la reciente publicación de Borovoy volvió a encender la chispa del conflicto, sobre todo cuando el productor sugirió que los artistas, al lograr fama, dejan de reconocer el apoyo de quienes los ayudaron en sus inicios.

“Siempre se vanaglorian, siempre dicen que ellos hacen al artista; el talento es el que hace al artista. ¿Dónde estaban ellos en estos 55 años de carrera?”, dijo la canatnte.

Pese a las tensiones, D'Alessio continúa con sus compromisos con Bobo Producciones, incluido un concierto el próximo 30 de agosto en el Palenque de Villahermosa, Tabasco, lo que deja la puerta abierta a un posible desenlace de este enfrentamiento.

En medio de todo este conflicto, también reconoció el apoyo recibido en ciertos momentos, como la asignación de un avión privado cuando su salud se vio comprometida por viajes frecuentes.

Sin embargo, la falta de comprensión tras su retiro y las diferencias en la gestión de su carrera han marcado un punto de no retorno en su relación con la productora.

