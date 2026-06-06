Taylor Swift y Travis Kelce alistarían boda en el corazón de NY

Después de meses de especulaciones y una relación que ha captado la atención de millones de seguidores alrededor del mundo, Taylor Swift y Travis Kelce estarían ultimando los detalles de una boda que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

De acuerdo con reportes de medios especializados en espectáculos de EUA, la cantante y el jugador de futbol americano planean casarse en una ubicación secreta ubicada en el centro de Nueva York. Aunque la fecha del enlace, prevista para el 3 de julio, ya había trascendido previamente, el lugar exacto continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la pareja.

La sede permanece bajo estricta reserva

Según las versiones difundidas, la ceremonia se llevará a cabo en algún punto de Manhattan, una de las zonas más emblemáticas de Nueva York. Entre los sitios que han comenzado a generar especulación aparecen algunos de los lugares más reconocidos de la ciudad.

Desde el Madison Square Garden, escenario de varios conciertos históricos de Swift, hasta espacios icónicos como Central Park, Rockefeller Center, Radio City Music Hall o la Biblioteca Pública de Nueva York, las posibilidades han alimentado las conversaciones entre seguidores y medios de entretenimiento.

Sin embargo, los organizadores han mantenido un estricto control sobre la información relacionada con el evento. Incluso los invitados habrían recibido detalles limitados y acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones.

Una lista de invitados llena de celebridades

La boda contaría con entre 150 y 200 asistentes, entre familiares, amigos cercanos y figuras reconocidas de la música, el cine y el deporte.

Entre los nombres que han sido vinculados con la celebración destacan Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gigi Hadid, así como Patrick Mahomes y Andy Reid, quienes forman parte del entorno profesional de Kelce en los Kansas City Chiefs.

Una relación seguida en todo el mundo

Swift y Kelce comenzaron su relación hace aproximadamente dos años y desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y el deporte. Ambos han compartido momentos juntos en conciertos, eventos deportivos y viajes internacionales.

El compromiso fue anunciado en agosto de 2025 y, desde entonces, cada aparición pública ha despertado nuevas especulaciones sobre el futuro de la pareja. Si los reportes se confirman, Nueva York será el escenario donde una de las historias de amor más seguidas de los últimos años llegue a uno de sus capítulos más importantes.

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