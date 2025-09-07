Cerrar X
Lady Gaga es nombrada Artista del año en los MTV Awards 2025

La cantante fue reconocida en Nueva York, dedicó el galardón a sus fans y anunció que continuará con su gira “The Mayhem Ball” en el Madison Square Garden

  • 07
  • Septiembre
    2025

La cantante y actriz estadounidense, Lady Gaga, recibió este domingo el premio a la Artista del Año en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025.

La ceremonia, llevada a cabo en la UBS Arena en Nueva York, coincidió con la gira mundial "The Mayhem Ball", donde se presentó en dicho recinto y próximamente realizará un show en el Madison Square Garden.

La intérprete de "Bad Romance", además de recibir el galardón, dio un discurso en el que destacó la importancia de la creatividad y la conexión humana a través del arte.

También, en su discurso, aseguró que la "práctica artística no solo es una disciplina, sino también un medio para tocar el corazón del público, fomentando sueños y emociones en quienes la escuchan".

La artista, además de dedicar su premio a su trabajo y esfuerzo personal, también lo dedicó a los "Little Monsters" —fans de Gaga—, quienes la han respaldado durante todos sus años de carrera.

“Dedico este premio al público. Ustedes merecen un escenario para brillar y les doy todos mis aplausos”, dijo.

Asimismo, expresó el cariño por su actual pareja, a quien también dedicó este reconocimiento.

Por último, Gaga explicó que, pese a desear permanecer más tiempo en la ceremonia, debía continuar con su gira y dirigirse al Madison Square Garden para su próxima presentación.


