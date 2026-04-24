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Madonna colabora con app de citas para Confessions II

El álbum está diseñado para reunir a las personas en la pista de baile, una idea que también busca reflejarla en la experiencia digital.

  • 24
  • Abril
    2026

La cantante Madonna reveló detalles de su próximo álbum “Confessions II”, un proyecto en el que incorporó experiencias personales y el uso de una app de citas como parte de su proceso creativo. La artista explicó que esta etapa busca reconectar con la espontaneidad y las emociones directas que marcaron sus primeros trabajos musicales.

¿Qué papel tuvo una app de citas en el disco?

En entrevista, Madonna señaló que utilizó una app de citas para interactuar con nuevas personas y observar dinámicas actuales. Estas experiencias le permitieron desarrollar ideas para letras y conceptos, aportando un enfoque más contemporáneo a su música.

El álbum funcionará como secuela de su disco “Confessions on a Dance Floor”, lanzado en 2005, y retomará sonidos electrónicos orientados a la pista de baile.

¿Qué incluye la experiencia dentro de la app de citas?

Desde este 24 de abril, la artista activó una serie de contenidos exclusivos dentro de la aplicación, con momentos interactivos según la ubicación del usuario y lanzamientos especiales. Entre ellos destaca un picture disc de “Confessions II”, seleccionado por la propia Madonna y disponible únicamente para quienes utilizan la plataforma.

madonna confessions ii

El proyecto arranca con la frase “Thanks for coming (Gracias por venir)”, que funciona como apertura del disco.

El álbum está diseñado para reunir a las personas en la pista de baile, una idea que también busca reflejarla en la experiencia digital, al fomentar la interacción y el descubrimiento entre usuarios.


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