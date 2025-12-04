Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
encendido_pino_nueva_york_a5fd354ad8
Escena

Brillan Marc Anthony y Michael Bublé en árbol navideño en NY

Marc Anthony y Michael Bublé encabezaron el tradicional encendido del árbol del Rockefeller Center en Nueva York, un espectáculo que reunió a miles de personas

  • 04
  • Diciembre
    2025

Nueva York volvió a convertirse en una postal navideña con el esperado encendido del árbol del Rockefeller Center, una de las ceremonias más emblemáticas de la temporada en la ciudad.

Miles de personas abarrotaron las calles del Midtown desde las primeras horas de la tarde, pese a los fuertes operativos policiales, para asegurar un lugar cerca del imponente abeto noruego que cada año marca el inicio de la Navidad en la Gran Manzana.

El evento, comenzó a las 20:00 horas con un despliegue musical que calentó el ambiente entre villancicos, luces y presentaciones de primer nivel.

Marc Anthony, la estrella más esperada de la noche

La actuación más ovacionada llegó con Marc Anthony, quien convirtió el escenario en una fiesta al ritmo de salsa.

El cantante puertorriqueño prendió al público con su interpretación del clásico de José Feliciano “Feliz Navidad / I wanna wish you a happy Christmas”, seguida de su éxito “Vivir la vida”, que puso a bailar a miles entre risas, aplausos y el espíritu cálido que caracteriza al artista.

marc-anthony-apuesta-por-los-botes.jpg

Michael Bublé tampoco decepcionó. Su tradicional estilo navideño envolvió la noche con “It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas”, una de las interpretaciones más emotivas del espectáculo.

Más tarde compartió escenario con Carly Pearce para “Maybe this Christmas”, reforzando el ambiente festivo.

michale-buble.jpg

Una cartelera llena de voces icónicas

A lo largo de la noche, la programación incluyó a figuras como Gwen Stefani con “Merry Christmas”; Laufey con “Santa Claus Is Coming to Town”; New Edition interpretando “It’s Christmas (All Over The World)”; y Halle Bailey, quien ofreció una delicada interpretación de “Silent Night”.

El country también tuvo su espacio con Brad Paisley interpretando “A Marshmallow World”, y Kristin Chenoweth en dúo con McEntire para unas nostálgicas “Silver Bells”.

Un árbol monumental para una tradición centenaria

El momento cumbre llegó a las 22:00 horas con la cuenta regresiva que silenció a la multitud.

Instantes después, el árbol se encendió, cubriendo su estructura de 23 metros de altura con 50 mil luces LED distribuidas en ocho kilómetros de cable.

En lo alto, brilló la estrella de Swarovski de 2.7 metros hecha con tres millones de cristales, un emblema moderno del Rockefeller Center.

El abeto, donado por una familia de East Greenbush, en el norte del estado, permanecerá iluminado hasta mediados de enero.

Como es tradición, su madera será utilizada posteriormente para construir viviendas de Habitat for Humanity, reafirmando el espíritu solidario que envuelve esta celebración.

Con música, tradición y miles de miradas apuntando al cielo, Nueva York dio la bienvenida oficial a la Navidad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T125723_661_b34e41a3d7
Buque escuela Cuauhtémoc llega a Veracruz entre aplausos
0818ef1a_f557_49b8_88d9_22b4821e962c_1_720de3524f
Festival de elogios en reunión de Trump con Mamdani
escena_frida_khalo_01d5dad2e9
Obra de Frida Kahlo podría romper récord en subasta de NY
publicidad

Últimas Noticias

Policia_San_Pedro_753fc73a4c
Entrega San Pedro 38 motocicletas para fortalecer la seguridad
que_es_el_agua_potable_8826322ae8
Advierte Agua y Drenaje por cortes de agua en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_05_at_4_30_39_PM_eaa104a68e
Samuel García da la bienvenida a países que jugarán en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
publicidad
×