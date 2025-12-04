Brillan Marc Anthony y Michael Bublé en árbol navideño en NY

Nueva York volvió a convertirse en una postal navideña con el esperado encendido del árbol del Rockefeller Center, una de las ceremonias más emblemáticas de la temporada en la ciudad.

Miles de personas abarrotaron las calles del Midtown desde las primeras horas de la tarde, pese a los fuertes operativos policiales, para asegurar un lugar cerca del imponente abeto noruego que cada año marca el inicio de la Navidad en la Gran Manzana.

El evento, comenzó a las 20:00 horas con un despliegue musical que calentó el ambiente entre villancicos, luces y presentaciones de primer nivel.

Marc Anthony, la estrella más esperada de la noche

La actuación más ovacionada llegó con Marc Anthony, quien convirtió el escenario en una fiesta al ritmo de salsa.

El cantante puertorriqueño prendió al público con su interpretación del clásico de José Feliciano “Feliz Navidad / I wanna wish you a happy Christmas”, seguida de su éxito “Vivir la vida”, que puso a bailar a miles entre risas, aplausos y el espíritu cálido que caracteriza al artista.

Michael Bublé tampoco decepcionó. Su tradicional estilo navideño envolvió la noche con “It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas”, una de las interpretaciones más emotivas del espectáculo.

Más tarde compartió escenario con Carly Pearce para “Maybe this Christmas”, reforzando el ambiente festivo.

Una cartelera llena de voces icónicas

A lo largo de la noche, la programación incluyó a figuras como Gwen Stefani con “Merry Christmas”; Laufey con “Santa Claus Is Coming to Town”; New Edition interpretando “It’s Christmas (All Over The World)”; y Halle Bailey, quien ofreció una delicada interpretación de “Silent Night”.

El country también tuvo su espacio con Brad Paisley interpretando “A Marshmallow World”, y Kristin Chenoweth en dúo con McEntire para unas nostálgicas “Silver Bells”.

Un árbol monumental para una tradición centenaria

El momento cumbre llegó a las 22:00 horas con la cuenta regresiva que silenció a la multitud.

Instantes después, el árbol se encendió, cubriendo su estructura de 23 metros de altura con 50 mil luces LED distribuidas en ocho kilómetros de cable.

En lo alto, brilló la estrella de Swarovski de 2.7 metros hecha con tres millones de cristales, un emblema moderno del Rockefeller Center.

El abeto, donado por una familia de East Greenbush, en el norte del estado, permanecerá iluminado hasta mediados de enero.

Como es tradición, su madera será utilizada posteriormente para construir viviendas de Habitat for Humanity, reafirmando el espíritu solidario que envuelve esta celebración.

Con música, tradición y miles de miradas apuntando al cielo, Nueva York dio la bienvenida oficial a la Navidad.

