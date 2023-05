Marco Antonio Regil se declara sapiosexual, ¿qué es?

El conductor Marco Antonio Regil ha dejado a más de uno con la boca abierta, pues en una entrevista con Paty Chapoy reveló que es ‘sapiosexual’, pero ¿qué significa esto? Aquí te lo contamos.

Fue en una charla para el programa de YouTube de Chapoy titulado “Nada es lo que parece”, donde el simpático conductor hizo fuertes declaraciones sobre su vida personal.

Regil señaló que a pesar de estar soltero no se siente solo, y fue en ese momento cuando hizo una de las revelaciones más impactantes, que es sapiosexual, lo cual, él mismo explicó.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, declaró Marco Antonio Regil.