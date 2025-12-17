Podcast
Escena

Melania Trump lanza tráiler de su documental autobiográfico

Melania Trump presentó el primer adelanto de MELANIA, documental que muestra los 20 días previos a la investidura de 2025 y se estrenará en enero de 2026

  • 17
  • Diciembre
    2025

Melania Trump anunció el estreno de MELANIA, un documental autobiográfico que ofrece una visión inédita de su vida personal y política durante los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, realizada en enero de 2025.

Proyecto producido por la propia Melania

El documental es un proyecto personal de la primera dama, quien participa como productora ejecutiva a través de su nueva compañía Muse Films.

Aunque se promociona como una “película” cinematográfica de alto nivel, se trata de una obra documental con acceso exclusivo a momentos privados y detrás de cámaras.

La cinta está dirigida por Brett Ratner y distribuida por Amazon MGM Studios.

El lanzamiento del proyecto se da pocas semanas después de que Melania anunciara la creación de su productora, marcando su incursión formal en el ámbito audiovisual.

El primer adelanto de MELANIA, con duración de un minuto con ocho segundos, fue presentado este miércoles en programas matutinos como Fox & Friends. En el avance se lee la frase: “Sé testigo de cómo se hace historia. 20 días para convertirse en primera dama de los Estados Unidos de América”.

Esto sabemos de la nueva película

La producción muestra el proceso de transición presidencial, la preparación de la ceremonia de investidura, reuniones privadas, conversaciones familiares y el día a día de Melania Trump como primera dama electa, con un enfoque íntimo y personal.

EH UNA FOTO - 2025-12-17T101038.044.jpg

El documental está inspirado en su libro autobiográfico Melania, publicado en 2024 y convertido en bestseller.

Amazon señaló previamente que la cinta ofrece “un acceso sin precedentes” a un periodo clave de la vida pública y privada de la esposa del presidente.

EH UNA FOTO - 2025-12-17T101642.995.jpg

MELANIA se estrenará exclusivamente en cines de todo el mundo el 30 de enero de 2026.

Posteriormente llegará a Prime Video, acompañado de una serie documental de tres episodios que ampliará el contenido presentado en la película.

¿Quién es Melania Trump?

Melania Trump, nacida en Eslovenia en 1970, es primera dama de Estados Unidos desde enero de 2025 y ya había ocupado el cargo entre 2017 y 2021.

Exmodelo, autora y políglota, es conocida por su estilo discreto y por iniciativas como Be Best, enfocada en el bienestar infantil.

GiU5xsIaEAA7coM.jfif

Melania Trump aseguró que con este documental busca contar su historia desde su propia perspectiva y consolidar su voz pública a través del cine, ofreciendo al público una narrativa visual de uno de los momentos más relevantes de su vida.


