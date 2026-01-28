Melania Trump toca la campana de NYSE por su documental

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York (NYSE) con motivo del estreno de su documental MELANIA, producido por Amazon MGM Studios y programado para llegar a cines esta semana.

Celebración en Wall Street

El acto se llevó a cabo en el emblemático edificio de Wall Street, donde Melania Trump saludó a corredores de bolsa y agentes financieros tras dar inicio formal a la jornada bursátil.

Para la ocasión, la primera dama lució un vestido negro y se mostró sonriente ante los asistentes.

Previo al toque de campana, Melania ofreció una breve rueda de prensa en la que destacó la relevancia de la narrativa cultural en la actualidad.

“En un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales”, afirmó.

Añadió que el público necesita relatos que inspiren, den esperanza y muestren distintas facetas de la experiencia humana. “Historias de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas”, enumeró.

Un retrato previo a la investidura

El documental MELANIA narra, desde la perspectiva de la esposa de Donald Trump, los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025.

La cinta se estrenará el 30 de enero en más de mil 500 salas de cine en todo Estados Unidos.

La producción fue dirigida por Brett Ratner y cuenta con la participación de Melania Trump como productora, junto con Marc Beckman y Fernando Sulichin.

El lanzamiento oficial del filme se realizará este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D. C., marcando uno de los eventos culturales más relevantes ligados a la figura de la primera dama en este inicio de año.

