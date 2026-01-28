Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2026_01_28_T100541_484_6b0fc27054
Escena

Melania Trump toca la campana de NYSE por su documental

La primera dama inauguró la sesión en Wall Street para celebrar el estreno del documental MELANIA, que retrata los días previos a la toma de posesión de 2025

  • 28
  • Enero
    2026

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York (NYSE) con motivo del estreno de su documental MELANIA, producido por Amazon MGM Studios y programado para llegar a cines esta semana.

Celebración en Wall Street

El acto se llevó a cabo en el emblemático edificio de Wall Street, donde Melania Trump saludó a corredores de bolsa y agentes financieros tras dar inicio formal a la jornada bursátil.

Para la ocasión, la primera dama lució un vestido negro y se mostró sonriente ante los asistentes.

Previo al toque de campana, Melania ofreció una breve rueda de prensa en la que destacó la relevancia de la narrativa cultural en la actualidad.

INFO 7 UNA FOTO - 2026-01-28T100510.931.jpg

“En un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales”, afirmó.

Añadió que el público necesita relatos que inspiren, den esperanza y muestren distintas facetas de la experiencia humana. “Historias de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas”, enumeró.

Un retrato previo a la investidura

El documental MELANIA narra, desde la perspectiva de la esposa de Donald Trump, los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025.

GhxSW79WsAAUQv7.jfif

La cinta se estrenará el 30 de enero en más de mil 500 salas de cine en todo Estados Unidos.

La producción fue dirigida por Brett Ratner y cuenta con la participación de Melania Trump como productora, junto con Marc Beckman y Fernando Sulichin.

GhxSYvhXgAAgDwJ.jfif

El lanzamiento oficial del filme se realizará este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D. C., marcando uno de los eventos culturales más relevantes ligados a la figura de la primera dama en este inicio de año.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

shakira_record_guiness_e05ad8b4aa
Shakira supera a Luis Miguel tras romper récord con su gira
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
escena_maluma_c29db656aa
Maluma celebra 32 años con el tema '1+1' junto a Kany García
publicidad

Últimas Noticias

ue_guardia_revolucionaria_terrorista_3da5d448cd
UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como terrorista
EH_DOS_FOTOS_26_ced910845c
Presidencia respalda a Movimiento Ciudadano por ataque en Sinaloa
sheinbaum_descarta_politica_consulados_estados_unidos_8bba588c3a
Descarta politización de consulados en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×