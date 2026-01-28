Este viernes se estrena el documental biográfico de Melania Trump

Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, será este viernes cuando se estrene Melania, el esperado documental biográfico dirigido por el cineasta Brett Ratner.

La producción, que marca el regreso de la ex primera dama al centro de la narrativa pública, promete un acceso sin precedentes a los momentos más íntimos y estratégicos de su vida durante un periodo crítico de la historia política reciente de los Estados Unidos.

La cinta se centra específicamente en los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, capturando la intensidad logística y emocional del regreso de la familia Trump a la Casa Blanca.

A través de la lente de Ratner, los espectadores podrán observar a Melania gestionando desde los complejos protocolos de la ceremonia oficial hasta los detalles más privados de la mudanza familiar y el futuro de su hijo, Barron, en la capital estadounidense.

Producida bajo el sello de su propia compañía, Muse Films, en colaboración con Amazon MGM Studios, la película no sólo busca documentar hechos, sino ofrecer la perspectiva personal de una de las figuras más enigmáticas del ala política.

Melania Trump ha estado involucrada directamente en la curaduría del material, asegurando que el filme refleje su visión sobre el papel que desempeña dentro de la estructura presidencial y su rol como madre.

Tras su paso por la cartelera, el documental estará disponible en exclusiva a través de Amazon Prime Video, plataforma que también albergará una serie documental complementaria de tres episodios que profundizará en archivos inéditos de la vida de Melania previos a su etapa en Washington.

Con una mezcla de reuniones de alto nivel, conversaciones privadas con Donald Trump y momentos de reflexión personal, "Melania" se perfila como un hito mediático para este inicio de año.

Comentarios