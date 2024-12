'Messi and the Giants': la nueva serie animada de Lionel Messi

Una serie animada inspirada en Lionel Messi llegará muy pronto al servicio de streaming, para presentar la historia de un niño de 12 años llamado Leo, que es transportado desde su hogar en Argentina hasta un universo alternativo.

El programa de aventura y ciencia ficción demostrará cómo el personaje enfrenta adversidades, forma un equipo de futbol y descubre cómo convertirse en un héroe.

La serie llegará a Disney Channel, luego que Disney Branded Television adquirió “Messi and the Giants” de Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids.

“Siempre soñé con estar involucrado en un proyecto que compartiera los valores del deporte, los mismos valores que han sido tan importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes.

“Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro. Espero compartir esta serie con niños de todo el mundo, y espero inspirarlos y motivarlos para alcanzar sus propios sueños. Desde que era niño, siempre me encantaron las series animadas, y espero ver esta serie con mis propios hijos”, dijo.

Cada episodio de “Messi and the Giants” tendrá una duración de 22 minutos. La serie se estrenará en Disney Channel, seguido de Disney Channel On Demand y globalmente en Disney+, y estará disponible en inglés, español y otros idiomas.

“El fútbol, o soccer como lo llamamos en Estados Unidos, es el deporte más querido del mundo, uniendo y cautivando a millones de aficionados de todas las edades”, señaló Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

“Estamos orgullosos de trabajar con Lionel Messi y Sony Pictures Television para

