Metallica anuncia gira y disco 72 Seasons

El 14 de abril de 2023 se publicará este nuevo disco 72 Seasons con doce temas, siendo el duodécimo de estudio de su carrera.

La próxima gira por Europa y Norteamérica de Metallica, centrada en su nuevo álbum 72 Seasons, comenzará en abril de 2023 en Ámsterdam y terminará en Ciudad de México en septiembre de 2024, donde el grupo estadounidense ofrecerá cuatro conciertos.



Según indica la web del grupo, el 14 de abril de 2023 se publicará este nuevo disco con doce temas, el duodécimo de estudio de su carrera, que llegará seis años después del anterior, Hardwired... To Self Destruct.





Producido por Greg Fidelman junto a los miembros de la banda Lars Ulrich y James Hetfield, ya es posible escuchar en plataformas digitales el primero de los anticipos, Lux Aeterna.



La gira M72 World Tour comenzará el 27 y 29 de abril de 2023 en Ámsterdam y pasará por 22 ciudades. Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands, cuyo fin es ayudar a la creación de comunidades sostenibles basadas en la educación y la lucha contra el hambre.