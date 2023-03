Estrellas del rock preparan sorpresas para los fans

¡Son incombustibles! The Rolling Stones, Roger Waters y Metallica preparan sorpresas para los fans este año. Acumulan años y energía.

Este 2023, diversas estrellas del rock cumplen aniversarios redondos, dos de los Rolling Stones celebrarán sus ocho décadas de vida y los cofundadores de Metallica llegan a los 60 años, pero la edad no les pesa, por el contrario son la energía para producir música y salir de gira.

Las piedras siguen rodando, ahora a 80 kilómetros por hora. La muerte de Charlie Watts en 2021 fue brutal para The Rolling Stones, pero nada detiene a esa fuerza de la naturaleza formada desde 1962 por Mick Jagger y Keith Richards. El todavía saltarín cantante y el relajado guitarrista, cumplirán 80 años en el segundo semestre de este año, y planean celebrar juntos.

Foto: Gustavo Abdiel Torres

Tras lanzar GRRR Live!, un álbum que recuperaba una presentación de 2012 durante la gira 50 & Counting Tour, se espera un nuevo disco, el primero con material totalmente inédito desde 2005, y que se sabe contará con Paul McCartney y Ringo Starr.

Además, el exlíder de Pink Floyd Roger Waters, tan genial como polémico, también romperá el ‘muro’ de los 80 años y recién compartió un adelanto de su nueva versión de The Dark Side of the Moon, que acaba de cumplir 50 años.

Si habláramos de vinos, la de 1963 es una cosecha excelsa. Lars Ulrich y James Hetfield de Metallica celebrarán su onomástico número 60 y qué mejor celebración que el lanzamiento de 72 Seasons, su undécimo álbum de estudio, que llegará el 14 de abril y días después comenzarán una ambiciosa gira mundial.