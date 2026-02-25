Metallica anuncia su primera residencia en la Sphere de Las Vegas

Metallica tendrá, por primera vez en su carrera, una residencia en Las Vegas y qué mejor escenario que en la "Sphere".

Este miércoles la banda estadounidense anunció mediante sus redes sociales su residencia 'Life Burns Faster' en Las Vegas, la cual comenzarà el próximo 1 de octubre.

La residencia constará de ocho fechas los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026.

Para esta serie de conciertos, los boletos se ofrecerán en dos modalidades: paquetes para dos noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato "No Repeat Weekend", en el que cada concierto contará con un espectáculo distinto; y entradas individuales para una sola noche.

De acuerdo con la promotora del evento, la residencia "ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión".

La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de 'No Repeat Weekend', al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.

Con su gira 'M72', iniciada en 2023 y que concluirá en julio de este año, Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha ofrecido dos conciertos por ciudad, con repertorios completamente diferentes en cada fecha.

De acuerdo con el baterista Lars Ulrich, una de las grandes inspiraciones para llevar a cabo esta residencia fue el concierto de U2 con el que se inauguró el recinto en Las Vegas.

"A los 12 segundos de la noche inaugural de Sphere con U2 en 2023, pensé: "¡Tenemos que hacerlo, es territorio completamente desconocido!", dijo el baterista.

Desde su fundación en Los Ángeles en 1981, Metallica se ha convertido en una de las bandas más importantes del heavy metal, vendiendo entre 125 y 180 millones de discos en todo el mundo.

