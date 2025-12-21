Podcast
Escena

James Hetfield de Metallica sorprende a fans en Sonora

El vocalista de Metallica fue visto en Ciudad Obregón firmando autógrafos y disfrutando de la gastronomía local; no hay conciertos previstos en México

  • 21
  • Diciembre
    2025

El vocalista y guitarrista de Metallica, James Hetfield, sorprendió este domingo 21 de diciembre de 2025 al ser visto en Ciudad Obregón, Sonora, donde convivió con fans y recorrió algunos puntos de la región.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran al músico en el aeropuerto de Ciudad Obregón, donde accedió a tomarse fotos, firmar autógrafos e incluso autografiar guitarras, lo que generó entusiasmo entre seguidores locales.

G8t2fP7XQAEcyve.jfif

Pese a la emoción que causó su presencia, Metallica no tiene conciertos programados en México ni en Sonora en lo que resta de 2025 o a inicios de 2026.

G8tacHEWUAAilvJ.jfif

La banda continúa con su M72 World Tour, pero las próximas fechas confirmadas serán hasta 2026 en Europa, con presentaciones en ciudades como Atenas, Bucarest, Frankfurt, Berlín, Dublín y Londres.

Las últimas actuaciones de Metallica en México fueron en 2024, con cuatro conciertos con lleno total en la Ciudad de México.

Visita turística en Sonora

Durante su estancia, Hetfield también fue visto en el Terranova Ranch y en restaurantes locales como Los Arbolitos de Cajeme, donde probó la gastronomía sonorense.

G8taqyKXgAErPUT.jfif

De acuerdo con los reportes, el músico se encuentra de visita personal, sin la compañía del resto de la banda ni actividades musicales oficiales.

La conexión de James Hetfield con México

James Hetfield mantiene una relación cercana con México, país que ha descrito en diversas ocasiones como uno de los favoritos de Metallica.

EH UNA FOTO - 2025-12-21T135545.632.jpg

La banda ha ofrecido conciertos históricos, como las ocho fechas consecutivas en 2012 y 2024.

Además de lo musical, el cantante suele vacacionar en territorio mexicano. Ha sido visto en Cancún y otras zonas turísticas, y ahora suma Sonora a la lista de destinos que visita para descansar y convivir con fans.


Comentarios

Etiquetas:
