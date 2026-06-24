Michael Caine presta su voz IA para un audiolibro de 'La Odisea'

Una plataforma de IA lanzó un audiolibro de 13 horas de 'La Odisea', narrado con una versión generada por inteligencia artificial de la voz de Michael Caine

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“La Odisea”, una de las obras más influyentes de la literatura universal, llegó esta semana a las plataformas digitales en una nueva versión que combina tradición y tecnología.

Una plataforma líder de inteligencia artificial, lanzó un audiolibro de 13 horas del poema épico de Homero narrado con una recreación de la voz de Michael Caine generada mediante inteligencia artificial.

La compañía anunció el proyecto a través de sus redes sociales, donde destacó que se trata de una producción original con una narración basada en la voz autorizada del actor británico de 93 años.

Michael Caine respalda el proyecto

Aunque la narración fue creada con inteligencia artificial, Caine dio su consentimiento para que la empresa utilizara su voz en distintos proyectos.

En un comunicado difundido por la empresa, el actor expresó su entusiasmo por participar en la iniciativa.

“La Odisea es una de las mejores historias jamás contadas”, señaló. También destacó la vigencia de la obra al afirmar que sus temas sobre perseverancia, lealtad, tentación y el anhelo de regresar al hogar continúan conectando con distintas generaciones alrededor del mundo.

El estreno llega antes de la película de Nolan

El lanzamiento del audiolibro ocurre a pocas semanas del estreno de una nueva adaptación cinematográfica de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, que llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 17 de julio.

Ambos proyectos son independientes entre sí, aunque ElevenLabs aprovechó la cercanía de la fecha para promocionar la obra.

“Antes de que veas la película, escucha la épica original”, publicó la compañía junto a un adelanto de la narración.

La relación entre Caine y Nolan aporta un elemento adicional de interés. A lo largo de casi dos décadas, ambos han colaborado en ocho producciones, entre ellas la trilogía de Batman, “El origen” e “Interestelar”.

La IA sigue generando debate en Hollywood

El acuerdo entre Michael Caine y ElevenLabs fue anunciado desde el año pasado. La empresa tecnológica cuenta con un catálogo de voces autorizadas que incluye personalidades y figuras históricas como Stan Lee, Art Garfunkel y J. Robert Oppenheimer.

Sin embargo, el uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual continúa generando controversia. Actores, guionistas y otros profesionales han expresado preocupación por la posibilidad de que esta tecnología sustituya puestos de trabajo o utilice imágenes y voces sin autorización.

Frente a esas críticas, Caine defendió la herramienta cuando hizo público su acuerdo con la compañía. “No se trata de reemplazar voces, sino de amplificarlas”, afirmó entonces.