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Escena

Nuevo documental revive el juicio más polémico de Michael Jackson

A días del estreno de su película, Netflix lanzó una serie documental que reconstruye el proceso penal de 2005 contra el Rey del Pop, con testimonios inéditos

  • 04
  • Junio
    2026

A tan solo unos días de que la película biográfica de Michael Jackson llegara a las salas de cine, en el servicio de streaming recién se estrenó una serie documental que presenta el momento más polémico de su vida.

"Michael Jackson: The Verdict" es el título de una docuserie, de tres episodios, que ya está disponible en Netflix y que presenta uno de los juicios con mayor cobertura mediática en la historia del entretenimiento: el proceso penal de 2005 contra El Rey del Pop.

El cantante enfrentó un total de 10 cargos durante el proceso judicial: cuatro por abuso sexual a un menor; cuatro por suministrar alcohol a un menor con fines de abuso; uno de intento de abuso infantil, y uno de conspiración para retener ilegalmente a la familia Arvizo y de conspiración para cometer extorsión y secuestro de menores.

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El menor en el centro de las acusaciones era Gavin Arvizo, quien tenía 13 años en el momento de los hechos. Jackson fue absuelto de todos los cargos, con insuficiencia de pruebas como argumento citado por el jurado.

Nick Green está a cargo de la dirección de la serie, mientras que la producción ejecutiva es de Fiona Stourton.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado no culpable. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue encendida".

“No se permitieron cámaras dentro del tribunal, por lo que la visión pública de los hechos en ese momento fue filtrada por comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era momento de hacer un análisis del juicio en su totalidad”, dijeron los realizadores.

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El documental recorre la investigación, el arresto, los argumentos de ambas partes y los momentos clave que llevaron a la absolución de Jackson, utilizando material de archivo, notas del juicio y cobertura mediática de la época, además de entrevistas inéditas con personas que estuvieron presentes en el tribunal.

La docuserie reúne testimonios de primera mano de figuras clave del proceso. Entre los entrevistados se encuentran el fiscal Ron Zonen y el abogado defensor Mark Geragos, así como Brian Oxman, abogado de la familia Jackson. También participan dos miembros del jurado: Melissa Herard (jurado número 8) y Tammy Evans (jurado número 6).

Una de las figuras centrales es Vincent Amen, quien trabajó para el artista a partir de 2002 y fue asignado para cuidar a la familia Arvizo.

Asimismo, el documental también recoge el dramático estado emocional y físico de Jackson durante el juicio. Su propio abogado defensor, Mark Geragos, describe haberlo visto “literalmente desintegrarse”, con un consumo de sustancias que calificó de “astronómico”.


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