Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_48_5a1f7d7bad
Escena

Revelan escenas del detrás de cámaras del biopic Michael

Lionsgate lanzó un adelanto del detrás de cámaras de Michael, el biopic dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson

  • 10
  • Febrero
    2026

El primer avance del detrás de cámaras de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, fue publicado recientemente por Lionsgate, generando entusiasmo entre los seguidores del Rey del Pop.

El material ofrece un vistazo íntimo al proceso creativo, la ambición del proyecto y el compromiso por retratar con fidelidad la vida del icónico artista.

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, la cinta llegará a los cines el próximo 24 de abril de 2026, también en formato IMAX en varios mercados.

El featurette oficial incluye testimonios del director, del productor Graham King y del propio Jaafar Jackson, quien habla sobre el reto de encarnar a su tío tanto en lo físico como en lo emocional.

Jaafar ha sido uno de los aspectos más comentados del proyecto, pues en el avance se observan transformaciones notables, ensayos de coreografías, entrenamiento vocal y el uso de prótesis para recrear distintas etapas del artista.

El elenco también cuenta con Nia Long como Katherine Jackson, Colman Domingo como Joe Jackson y Miles Teller en el papel de John Branca, abogado del cantante.

Rodaje en el histórico Neverland Ranch

Uno de los momentos más destacados de la producción fue el rodaje en el verdadero Neverland Ranch, realizado entre el 15 y el 27 de abril de 2024, con cierre el 1 de mayo. Para la filmación, bajo el título provisional “Maven”, se restauraron temporalmente diversas áreas del rancho ubicado en Santa Barbara.

GIPSbpIW4AAP-sD.png

Durante esos días se grabaron escenas interiores y exteriores, se utilizaron efectos atmosféricos, helicópteros para tomas aéreas y hasta un pequeño zoológico de contacto, recreando el ambiente característico del lugar en los años 80 y 90.

El equipo estuvo conformado por alrededor de 310 personas entre actores y personal técnico. Además, se reconstruyeron atracciones y se realizaron escenas con extras caracterizados como vendedores y operadores de feria.

Miles Teller describió la experiencia de filmar en el sitio real como “impactante”, debido a la carga histórica y simbólica del lugar.

Un tráiler que elevó la expectativa

El tráiler oficial de Michael fue lanzado el 2 de febrero de 2026 y rápidamente acumuló millones de vistas en redes sociales.

El avance narra el ascenso del artista desde los Jackson Five hasta convertirse en el Rey del Pop, mostrando tanto su genio musical como las presiones familiares y personales que marcaron su vida.

Entre las escenas destacadas aparecen recreaciones de actuaciones icónicas como Thriller, el moonwalk y fragmentos acompañados de clásicos como Billie Jean, Beat It y Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

El detrás de cámaras recientemente publicado ha sido descrito por medios especializados como un “featurette oficial” enfocado en la autenticidad y el respeto al legado de Jackson.

G5FMGpGWoAAB8FY.jfif

Se espera que tras el estreno en abril se publiquen materiales extendidos de “making of” y contenido especial en formatos físicos y digitales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_presidente_espana_bad_bunny_9fb7798591
El presidente de España cita a Bad Bunny en el Congreso
EH_FALLECIMIENTO_1_9c0e2a9862
Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra cáncer
EH_DOS_FOTOS_8_88804cc4b5
Blake Lively y Justin Baldoni llegan a tribunal por disputa legal
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5964_6ad04ebd22
Contagios de enfermedades amenazan con el regreso del cubrebocas
nl_alie_tamez_1394376329
Vencen el veto y aprueban ayudas en tarifas del transporte
nacional_ine_d0c9a8c7f4
Cumplen 3 organizaciones requisitos para ser partidos políticos
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×