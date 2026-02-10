Revelan escenas del detrás de cámaras del biopic Michael

El primer avance del detrás de cámaras de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, fue publicado recientemente por Lionsgate, generando entusiasmo entre los seguidores del Rey del Pop.

El material ofrece un vistazo íntimo al proceso creativo, la ambición del proyecto y el compromiso por retratar con fidelidad la vida del icónico artista.

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, la cinta llegará a los cines el próximo 24 de abril de 2026, también en formato IMAX en varios mercados.

The first behind the scenes teaser for the Michael Jackson biopic has been released.



In theaters on April 24. pic.twitter.com/jOrIPaGvDO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 10, 2026

El featurette oficial incluye testimonios del director, del productor Graham King y del propio Jaafar Jackson, quien habla sobre el reto de encarnar a su tío tanto en lo físico como en lo emocional.

Jaafar ha sido uno de los aspectos más comentados del proyecto, pues en el avance se observan transformaciones notables, ensayos de coreografías, entrenamiento vocal y el uso de prótesis para recrear distintas etapas del artista.

El elenco también cuenta con Nia Long como Katherine Jackson, Colman Domingo como Joe Jackson y Miles Teller en el papel de John Branca, abogado del cantante.

Rodaje en el histórico Neverland Ranch

Uno de los momentos más destacados de la producción fue el rodaje en el verdadero Neverland Ranch, realizado entre el 15 y el 27 de abril de 2024, con cierre el 1 de mayo. Para la filmación, bajo el título provisional “Maven”, se restauraron temporalmente diversas áreas del rancho ubicado en Santa Barbara.

Durante esos días se grabaron escenas interiores y exteriores, se utilizaron efectos atmosféricos, helicópteros para tomas aéreas y hasta un pequeño zoológico de contacto, recreando el ambiente característico del lugar en los años 80 y 90.

El equipo estuvo conformado por alrededor de 310 personas entre actores y personal técnico. Además, se reconstruyeron atracciones y se realizaron escenas con extras caracterizados como vendedores y operadores de feria.

Miles Teller describió la experiencia de filmar en el sitio real como “impactante”, debido a la carga histórica y simbólica del lugar.

Un tráiler que elevó la expectativa

El tráiler oficial de Michael fue lanzado el 2 de febrero de 2026 y rápidamente acumuló millones de vistas en redes sociales.

El avance narra el ascenso del artista desde los Jackson Five hasta convertirse en el Rey del Pop, mostrando tanto su genio musical como las presiones familiares y personales que marcaron su vida.

¡AHHHHHH 😱! Ya ha salido el nuevo tráiler de la película biográfica de Michael Jackson.

¿IMPRESIONES?



En cines el 24 de abril. pic.twitter.com/zyIjRpV3Ug — SitoCinema (@SitoCinema) February 2, 2026

Entre las escenas destacadas aparecen recreaciones de actuaciones icónicas como Thriller, el moonwalk y fragmentos acompañados de clásicos como Billie Jean, Beat It y Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

El detrás de cámaras recientemente publicado ha sido descrito por medios especializados como un “featurette oficial” enfocado en la autenticidad y el respeto al legado de Jackson.

Se espera que tras el estreno en abril se publiquen materiales extendidos de “making of” y contenido especial en formatos físicos y digitales.

Comentarios