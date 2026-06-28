'Michael' se convierte en la biopic más taquillera de la historia

La cinta protagonizada por Jaafar Jackson superó a 'Oppenheimer' y 'Bohemian Rhapsody', además de convertirse en el mayor éxito de taquilla de Lionsgate

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"Michael", la película sobre la vida de Michael Jackson, se convirtió oficialmente en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos, al alcanzar una recaudación mundial de $977 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por Variety.

La producción protagonizada por Jaafar Jackson superó los $975 millones de dólares obtenidos por "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan, para quedarse con el primer lugar entre todas las cintas biográficas estrenadas en la historia del cine.

También lidera entre las biografías musicales

Además del récord general, la película también se consolidó como la biografía musical más exitosa de todos los tiempos, al dejar atrás a "Bohemian Rhapsody", filme inspirado en la historia de Queen que en 2018 recaudó $911 millones de dólares en la taquilla mundial.

Desde su estreno en abril, "Michael" ha acumulado $607.2 millones de dólares en mercados internacionales y $370.2 millones en Estados Unidos.

Estreno histórico para la cinta

La película debutó con $97 millones de dólares en la taquilla estadounidense y 217 millones a nivel mundial, estableciendo un nuevo récord para una película biográfica musical durante su fin de semana de estreno.

Con ello superó la marca que mantenía "Straight Outta Compton", producción de 2015 que había registrado un debut de $60 millones de dólares en Estados Unidos.

El mayor éxito de Lionsgate

Otro de los logros alcanzados por "Michael" fue convertirse en la película más taquillera en la historia de Lionsgate, al superar a "Los Juegos del Hambre: En llamas", que había recaudado $865 millones de dólares a nivel mundial, sin ajustar por inflación.

Tras el desempeño de la cinta en la taquilla internacional, diversos reportes señalan que Lionsgate analiza dar luz verde a una secuela que continúe explorando la vida y carrera del llamado Rey del Pop.