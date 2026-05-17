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Escena

'Michael' supera a 'El Diablo Viste a la Moda 2' en taquillas

En el acumulado, el filme biográfico recaudó un total de $703.9 millones de dólares recaudados en todo el mundo y la cifra sigue aumentando

  • 17
  • Mayo
    2026

Ante el gran éxito, la película biográfica del "Rey del Pop" titulada solo como “Michael” superó a "El Diablo viste a la Moda 2" en taquillas de Norteamérica, al registrar durante este fin de semana 26.1 millones de dólares en ventas.

Según estimaciones de los estudios, esta cinta recaudó un total de 26.1 millones de dólares en entradas, lo que lo consolidó como el filme más visto en este fin de semana.

En el acumulado, se tiene un total de 703.9 millones de dólares recaudados en todo el mundo y la cifra sigue aumentando.

Esto ocurrió a pesar de que se tuvieron diversos estrenos como la película de terror romántico “Obsession”, la cinta de acción de Guy Ritchie “In the Grey” y la saga de venganza “Is God Is”.

“Obsession” encabezó a los recién llegados y superó las expectativas con una recaudación estimada de 16,1 millones de dólares en 2,615 salas. El fenómeno de YouTube, Curry Barker, escribió y dirigió el thriller, en el que un romántico empedernido obtiene más de lo que esperaba cuando su amor platónico le corresponde. La película recibió críticas positivas tanto de la prensa especializada como del público.

El cuarto puesto de la taquilla este fin de semana fue para “Mortal Kombat II”, que cayó un 65% en su segundo fin de semana hasta 13.4 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado nacional. A nivel global, ha recaudado 101.2 millones de dólares en 80 mercados.

Mientras tanto, la aventura de acción “In the Grey”, estrenada por Black Bear, recaudó 3 millones de dólares en 2.018 salas. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González protagonizan la película sobre un equipo de élite en una misión imposible. Actualmente tiene un 44% de aprobación.


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