Michael Bay demanda a Cadillac F1 por supuesto plagio

El director de cine Michael Bay presentó una demanda contra el equipo Cadillac F1, propiedad de TWG Motorsports y respaldado por General Motors, por al menos 1.5 millones de dólares, al acusarlo de utilizar sin autorización ideas y conceptos creativos en el comercial transmitido durante el Super Bowl LX.

La querella, interpuesta en Los Ángeles por incumplimiento de contrato y fraude, sostiene que el anuncio, en el que se reveló la livería del monoplaza con el que la escudería debutará en la Fórmula 1 en 2026, incorporó elementos visuales y narrativos desarrollados previamente por el cineasta.

La versión de Michael Bay

Según el documento legal, Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, contactó personalmente a Bay en noviembre de 2025 para dirigir el spot, describiéndolo como “el director más americano” disponible.

Durante una llamada previa a su contratación formal, se discutieron ideas como incluir un discurso de John F. Kennedy o ambientar escenas en el desierto. Bay asegura que presentó una propuesta dos días después y que recibió luz verde para comenzar a trabajar.

El realizador afirma que incluso pospuso proyectos con Apple, Amazon, Universal y Paramount debido a la urgencia del Super Bowl. Sin embargo, el 6 de diciembre habría sido notificado de que otra empresa produciría el anuncio.

Bay sostiene que el comercial final es una “copia al carbón” de su propuesta, utilizando ángulos de cámara, efectos de edición y un estilo visual característico de su filmografía en cintas como Transformers y Armageddon.

Intentó frenar la emisión del anuncio días antes del Super Bowl, pero no lo consiguió.

La respuesta de Cadillac

Un portavoz de Cadillac confirmó que hubo reuniones con el director, pero aseguró que no se concretó ningún acuerdo debido a incompatibilidades de agenda.

La escudería calificó la demanda como “una distracción sin fundamentos” y afirmó que el concepto creativo ya estaba en desarrollo antes de contactar a Bay.

Towriss expresó su sorpresa por la acción legal, señalando que el anuncio ni siquiera se había estrenado cuando se presentó la querella.

Un anuncio de alto impacto

El comercial, con un costo estimado entre 10 y 15 millones de dólares, fue una de las grandes apuestas publicitarias del Super Bowl 60.

En él, Cadillac presentó oficialmente el diseño del monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1.

El equipo contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos, lo que ha generado amplia atención en medios deportivos, especialmente en México.

La demanda fue presentada días antes del Super Bowl, alrededor del 6 o 7 de febrero de 2026, y el anuncio se transmitió sin interrupciones durante el evento.

El litigio se encuentra en curso y se suma a los habituales conflictos por propiedad intelectual y contratos en la industria del entretenimiento, aunque con el atractivo adicional de involucrar a un nuevo equipo de Fórmula 1 en plena campaña de lanzamiento.

