Anuncian fecha de estreno de 'The Blair Witch Project'

La nueva entrega contará con la participación de figuras clave del filme original: los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams.

La franquicia de terror 'The Blair Witch Project' regresará a la pantalla grande con una nueva producción que llegará a los cines el 24 de septiembre de 2027. El proyecto forma parte de la estrategia de Lionsgate y Blumhouse para revitalizar algunas de las sagas más reconocidas del género.

Aunque la película todavía no cuenta con un título oficial, se confirmó que será dirigida por Dylan Clark, cineasta que ha participado en producciones como 'Home Movies' y 'Transfigure'. Por ahora, los estudios no han revelado detalles sobre la historia ni sobre los actores que integrarán el elenco.

Los creadores originales participarán en la producción

La nueva entrega contará con la participación de figuras clave del filme original. Los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams, junto con los directores Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, fungirán como productores ejecutivos.

El proyecto fue anunciado desde la CinemaCon de 2024, donde Lionsgate y Blumhouse adelantaron su intención de ofrecer una nueva visión de clásicos del terror para conectar con las audiencias actuales.

La película que cambió el cine de terror moderno

Estrenada en 1999, 'The Blair Witch Project' se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su innovador uso del formato found footage, una técnica que presenta las imágenes como si hubieran sido grabadas por los propios protagonistas. La historia seguía a tres estudiantes de cine que se internaban en un bosque de Maryland para documentar la leyenda de una presunta bruja.

Lo que comenzaba como una investigación terminaba transformándose en una experiencia aterradora registrada por sus cámaras. Además de su impacto cinematográfico, la producción destacó por su campaña de marketing en internet, considerada una de las primeras estrategias virales de gran alcance. Con un presupuesto cercano a los 35,000 dólares, la cinta superó los 248 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en una referencia obligada del cine de terror.