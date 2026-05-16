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‘Michael’ lider en taquilla; ‘Obsession’ debuta con fuerza

‘Michael’ volvió al primer lugar con 7 millones de dólares este viernes, mientras el thriller de terror 'Obsession' sorprendió con un estreno en segundo puesto

  • 16
  • Mayo
    2026

Sin grandes estrenos comerciales en cartelera, “Michael”, la película biográfica de Lionsgate sobre Michael Jackson, recuperó el primer lugar en la taquilla de Estados Unidos al recaudar 7 millones de dólares durante el viernes.

La cinta proyecta cerrar el fin de semana con entre 25 y 28 millones de dólares, una caída moderada de apenas 27% respecto al fin de semana anterior, confirmando una notable estabilidad comercial tras su impresionante debut de 97 millones.

Con este ritmo, “Michael” alcanzaría alrededor de 283 millones de dólares en Norteamérica al cierre de su cuarto fin de semana, consolidándose como uno de los mayores éxitos del año.

‘Obsession’ debuta con sólido arranque en el segundo lugar

La principal novedad fue “Obsession”, el nuevo thriller de terror de Focus Features, que debutó con 6.89 millones de dólares en 2,615 salas durante su primer viernes.

La película, escrita y dirigida por Curry Barker, podría sumar cerca de 14.5 millones de dólares en su primer fin de semana, una cifra sólida para una producción de horror original.

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La historia sigue a un joven que utiliza un misterioso “Sauce de un Deseo” para conquistar a la chica que ama, solo para descubrir que sus deseos tienen consecuencias mortales.

‘El diablo viste a la Moda 2’ supera los 500 millones globales

En tercer lugar se ubicó “El diablo viste a la Moda 2”, que recaudó 5.3 millones de dólares el viernes y apunta a otros 20 millones para el fin de semana.

La secuela protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt alcanzaría 177 millones de dólares en Estados Unidos tras tres fines de semana, mientras que a nivel global ya superó oficialmente la barrera de los 500 millones.

Asimismo, “Mortal Kombat II” descendió al cuarto puesto con 3.7 millones de dólares el viernes, desplomándose 79% respecto a su día de estreno.

Aunque se espera que cierre el fin de semana con 12.7 millones, la caída genera dudas sobre su permanencia a largo plazo, pese a que su acumulado nacional rondaría los 61 millones.

El quinto lugar fue para “The Sheep Detectives”, producción de Amazon MGM, que sumó 2.45 millones el viernes.

La cinta familiar de misterio podría alcanzar 10 millones en su segundo fin de semana, llevando su total en Norteamérica a unos 30 millones.


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