Miley Cyrus arrasa con nuevo disco para este 2023

La cantante inicia el año con el anuncio de su nuevo sencillo 'Flowers' y el lanzamiento de su octavo álbum titulado 'Endless Summer Vacation'.

La cantante Miley Cyrus sabe como iniciar el año bien, y es que aún no termina la primera semana del 2023 y ya anunció el lanzamiento de un sencillo y un nuevo álbum.





“NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13” se lee en una de sus publicaciones de Instagram, con un video adjunto de ella caminando por la calle.







La intérprete de “We Can’t Stop” dio a conocer a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Flowers”, el 13 de enero, fecha en la que también cumplirá años su exesposo, el actor Liam Hemsworth; debió a esto se especula que la canción pudiera tener alguna referencia a su fallido matrimonio, además de que dicha teoría toma fuerza con las imágenes que compartió la cantante para anunciar el single.





“Puedo comprar mis propias flores, puedo salir a bailar sola, yo puedo sostener mi propia mano, puedo amarme mejor de lo que tú puedes”, se lee en las imágenes compartidas por Cyrus.





Sin demorar mucho, la cantante también anunció el lanzamiento de su octavo disco de estudio, titulado ‘Endless Sumer Vacation’, el cual es una carta de amor para Los Ángeles pues es donde ha podido establecer una balanza en su paz física y mental.







El estreno de dicha producción será el 10 de marzo y compartió imágenes de la portada a través de sus cuentas, además de un tráiler que adelanta un poco de la estética de este disco.





En la carrera de Cyrus resalta una larga cantidad de sencillos y éxitos entre los que destacan Wrecking Ball, The Climb, When I Look at You, Party in The USA, Midnight Sky, Nothing Breaks Like a Heart, Prisioner, Angels Like You, Mother’s Daughther y 7 Things.



La portada de su más reciente producción no pasa desapercibida, ya que Miley luce un body suit color negro con corte asimétrico mientras se balancea sobre un trapecio y se eleva por lo alto, mostrando un intenso cielo azul.





La imagen parece hacer referencia al controversial libro de sexo de Madonna, publicado en 1992, donde la cantante de ‘Like a Virgin’ aparece completamente desnuda, colgando de un par de cuerdas con el mar de fondo.



Aún no se sabe si el disco de Cyrus será en solitario o contará con diversas colaboraciones con otros artistas.