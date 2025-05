Miley Cyrus estrena su nuevo álbum con show sorpresa a fans

Miley Cyrus celebró el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Something Beautiful, con una actuación sorpresa para fans en un evento exclusivo organizado por TikTok en el Chateau Marmont de Los Ángeles el 27 de mayo de 2025.

El álbum, que se estrena oficialmente el 30 de mayo de 2025 a través de Columbia Records, incluye 13 canciones y está acompañado por una película musical del mismo nombre que se estrenará el 6 de junio en el Tribeca Film Festival, con una proyección limitada en cines el 12 de junio en Estados Unidos y Canadá, y el 27 de junio a nivel internacional.

"He estado experimentando con este álbum durante el último año, organizando estas noches en el Chateau; que eran solo para invitados, súper exclusivas, solo mis amigos más cercanos y mi familia", dijo al comienzo del concierto.

Durante el evento, Cyrus interpretó canciones del nuevo álbum como “More to Lose”, “Easy Lover” y “End of the World”, junto con éxitos anteriores como “Flowers” y “The Climb”.

Vestida con un minivestido plateado semitransparente cubierto de cristales, inspirado en la era flapper de los años 20, y acompañada por su novio Maxx Morando en la batería, Cyrus sorprendió a los 100 asistentes seleccionados a través de comentarios en TikTok.

El evento también contó con un momento emotivo cuando un fan propuso matrimonio a su pareja, y Cyrus ofreció pagar una habitación en el hotel para la pareja.

Según declaraciones de la interprete de "Wrecking Ball", Something Beautiful es un álbum visual inspirado en The Wall de Pink Floyd y la película Mandy de 2018, con un enfoque en temas de curación, transformación y encontrar belleza en la oscuridad.

Incluye colaboraciones con Naomi Campbell y Brittany Howard, y fue coproducido por Cyrus y Shawn Everett, con aportes creativos de Morando.

El álbum ha sido descrito como experimental, combinando pop, rock, electrónica, disco y funk, con una estética visual que incorpora moda de alta costura de casas como Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier y Alexander McQueen.













Comentarios