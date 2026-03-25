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Miley Cyrus lanza 'Younger You', por 20 años de Hannah Montana

Miley Cyrus anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Younger You', una balada cargada de nostalgia que forma parte de las celebraciones por 20 aniversario

  • 25
  • Marzo
    2026

La cantante y actriz Miley Cyrus anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo “Younger You”, una balada cargada de nostalgia que forma parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la serie Hannah Montana.

El tema, que estará disponible oficialmente el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en plataformas digitales, fue presentado en una versión preliminar durante el especial conmemorativo Hannah Montana: 20th Anniversary Special, estrenado recientemente en Disney+ y Hulu.

Una carta a su “yo más joven”

En un mensaje difundido junto al anuncio, Cyrus destacó el significado personal del proyecto y su vínculo con los fans:

“Celebrar a Hannah Montana no es solo rendir homenaje a una serie, es un momento muy especial para mí. HM fue el comienzo de la vida que conozco ahora. El vínculo que comparto con mis fans es tan único y hermoso como todo este camino. Los adoro y los quiero muchísimo. Este especial de aniversario es un regalo mío para ustedes, los más jóvenes, mi forma de agradecerles su lealtad y por crecer conmigo en cada paso del camino”, expresó.

La artista explicó que este lanzamiento representa un agradecimiento a quienes han seguido su carrera desde sus inicios, describiendo el especial como “un regalo” para sus seguidores más fieles.

“Younger You” ha sido descrita por fans como una de las composiciones más emotivas de Cyrus en años. La canción funciona como una conversación entre su versión adulta y su “niña interior”, con referencias claras a la etapa que vivió como protagonista de la serie juvenil que la catapultó a la fama.

A través de una letra sencilla pero profunda, la cantante aborda temas como la pérdida de la inocencia, el paso del tiempo, la relación con la familia y la necesidad de reconectar con la esencia personal.

El tema también destaca por su tono introspectivo, alejándose de producciones más comerciales para centrarse en una narrativa íntima que ha generado una fuerte conexión emocional con el público.

El lanzamiento forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por Disney para conmemorar las dos décadas de Hannah Montana, una de las franquicias más exitosas de Disney Channel.

Estrenada en 2006, la serie no solo marcó a una generación, sino que también convirtió a Cyrus en una figura global del entretenimiento, con una carrera que ha evolucionado desde el pop juvenil hasta propuestas más maduras y experimentales.


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