Mon Laferte une voces con Lafourcade y Estrada en nueva balada

Mon Laferte acaba de lanzar una colaboración con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en la canción My One and Only Love, que forma parte de su nuevo álbum Femme Fatale, estrenado el 24 de octubre de 2025.

Este tema es una balada jazzera que combina elementos en español e inglés para crear un himno romántico y esperanzador. Explora el amor con vulnerabilidad y profundidad, uniendo las voces de estas tres artistas mexicanas y chilenas en un tributo emotivo.

La letra habla de un amor profundo y resiliente que supera las heridas del pasado. El narrador se dirige a su "querido amor" reconociendo las "cicatrices" emocionales que han quedado de experiencias anteriores, pero enfatiza la sanación mutua y la comprensión profunda entre ambos.

El optimismo resalta en la balada, pues asegura que todo saldrá bien, que no hay razones para no amarse con intensidad y que juntos formarán un "lugar seguro" con "miles de futuros" por delante.

Culmina en una imagen romántica de esperar al ser amado en el altar, vestido de blanco, y declarando que es el "único amor" soñado, prometiendo una eternidad juntos.

Es una balada tierna sobre el perdón, la curación y el compromiso eterno, con coros pegajosos que repiten "We will be alright, we won't cry" para transmitir consuelo y alegría.

La temática encaja perfecto con el estilo emocional y poético de Mon Laferte, que siempre explora el amor en sus facetas más crudas y bellas.

Este no es el primer cruce entre ellas: en 2018, compartieron escenario en un concierto de Natalia Lafourcade interpretando "La Llorona".

Femme Fatale

Este proyecto marca una etapa liberadora en su carrera, inspirada en la figura de la "femme fatale": una mujer compleja, seductora y libre de expectativas ajenas.

Es su noveno disco de estudio, lanzado el 24 de octubre de 2025

El albúm contiene una mezcla jazz, soul, blues y pop latino, con toques de big band y ranchera moderna. Mon lo describió en una entrevista con Vogue como un reflejo de su evolución personal.

