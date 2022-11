Monja sorprende por su belleza tras dejar los hábitos

Cristina se volvió famosa por ganar 'La Voz' Italia, y aunque anunció que dejó los hábitos religiosos, aclaró que sigue siendo creyente.

Una monja que saltó a la fama gracias a su participación en el concurso de cantantes 'La Voz' Italia en el 2014 anunció que dejó los hábitos y su apariencia física dejó boquiabiertos a muchos.



Se trata de Sor Cristina, quien luego de doce años de que ganó aquel famoso programa de televisión por su espectacular voz, recientemente se presentó en un programa en Italia para anunciar que 'colgó' los hábitos.



La ahora exreligiosa se presentó como Cristina Scuccia con 34 años de edad en el programa italiano 'Verissimo' el domingo 20 de noviembre.



Pero, sin duda su apariencia, con el cabello suelto, maquillada usando un traje rojo y con un piercing en la nariz causó el asombro de los televidentes quienes no podían dar crédito que se trataba de la monja que participó en 'La Voz' con tan sólo 19 años.





El impacto mediático que generó su paso por el concurso la hicieron cuestionarse sobre su vocación religiosa: 'No me encontraba dentro de mi hábito', expresó.



Cristina Scuccia dijo que no fue fácil tomar la decisión de dejar los hábitos y que incluso acudió a terapia psicológica para poder 'salir de la oscuridad' en la que se encontraba.

Sin embargo, dejó en claro que sigue creyendo en Dios y está satisfecha del 'maravilloso camino' que ha vivido.





'Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina', expresó la mujer.



Cristina viajó a España con la idea de cumplir un sueño, incursionar en el mundo de la música y mientras esto sucede trabaja como camarera esperando su regreso a los escenarios.



Con información de info7.mx