Muere el saxofonista del tema de la Pantera Rosa

La partida del músico ha provocado una profunda consternación en la industria musical y entre fanáticos en redes sociales

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Plas Johnson, el afamado saxofonista estadounidense recordado mundialmente por interpretar el inconfundible solo de saxofón en el tema principal de "La Pantera Rosa", falleció el pasado 15 de julio a los 94 años de edad en Granada Hills, Los Ángeles. La causa de su muerte aún no ha sido especificada, de acuerdo con reportes del periódico local Donaldsonville Chief.

La partida del músico ha provocado una profunda consternación en la industria musical y entre fanáticos en redes sociales, quienes despiden a una de las figuras más influyentes del jazz y la música de sesión del siglo XX.

El sonido que hizo historia

En 1963, Johnson inmortalizó su estilo al grabar la pieza principal de "La Pantera Rosa", obra compuesta por Henry Mancini. El virtuosismo del saxofonista dio vida al tono elegante y misterioso que acompañó a la célebre criatura animada en el cine y la televisión.

La banda sonora se convirtió en un hito de la música popular: obtuvo una nominación al Premio Oscar, conquistó tres premios Grammy y fue posicionada en el lugar número 20 de las mejores bandas sonoras de la historia según el American Film Institute, de acuerdo con información de The Guardian.

Un legado legendario

Nacido en 1931 en Donaldsonville, Luisiana, e hijo de un saxofonista, Johnson mostró un talento natural y en gran medida autodidacta desde una edad temprana.

A principios de la década de 1950 cursó estudios en la Westlake School of Music en Los Ángeles, antes de dedicarse por completo a su carrera profesional.

Su debut discográfico tuvo lugar en 1950 junto a su hermano Ray Johnson, seguido de giras con el virtuoso Charles Brown. Con el paso de los años, su técnica impecable y versatilidad lo convirtieron en uno de los saxofonistas de sesión más codiciados y prolíficos de los Estados Unidos, colaborando en incontables grabaciones históricas.