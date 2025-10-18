Cerrar X
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers

Este músico estadounidense fue considerado como el "Mejor bajista del mundo" por la marca de guitarras y bajos que utilizaba en sus producciones

Sam Rivers, bajista de la banda de nu metal, Limp Bizkit, perdió la vida a los 48 años de edad.

A través de redes sociales, la  la agrupación informó sobre el sensible deceso del músico.

 

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, agregaron.

Sam Rivers fue parte importante para la agrupación en su lucha por alcanzar la fama internacional, debido a que discos como "Significant Other" y "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" son considerados como referentes de la corriente nu metal.

Afirmó en varias entrevistas que las bandas que influeyeron en su carrera como músico son Black Sabbath y Megadeth. Mientras que a Jeff Ament de Pearl Jam lo admiraba en gran medida por su forma de tocar.

Fue elegido como el "Mejor bajista del mundo" en los premios Gibson del en 2000, por la marca de guitarras y bajos que Rivers utilizaba.

La banda tiene planeado su paso por Colombia con su festival "Looserville" el próximo 5 de diciembre, pero el reciente deceso cambió las probabilidades de su regreso.

Hasta el momento, aún no han sido reveladas las causas del fallecimiento del bajista.


