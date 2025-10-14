Cerrar X
Muere D’Angelo, leyenda del neo soul, a los 51 años

Michael Eugene Archer, mejor conocido como D’Angelo, el icónico cantante, compositor y multiinstrumentista, falleció a los 51 años

Michael Eugene Archer, mejor conocido como D’Angelo, el icónico cantante, compositor y multiinstrumentista, falleció a los 51 años, según reportes que circularon en la madrugada de este martes.

El artista, figura central del movimiento neo soul y cuatro veces ganador del premio GRAMMY, murió tras una batalla privada contra el cáncer de páncreas, de acuerdo con diversos medios especializados.

Aunque su familia aún no ha emitido un comunicado oficial, la noticia ha sido confirmada por voces cercanas a la industria musical. Su partida ha generado una oleada de mensajes de tristeza y homenajes en redes sociales por parte de fans y colegas, que destacan su legado e influencia en el género R&B.

¿Quién fue D'Angelo? Leyenda del neo soul y el R&B?

D'Angelo, nacido como Michael Eugene Archer el 11 de febrero de 1974 en Richmond, Virginia, es un cantante, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense, considerado una figura pivotal en el desarrollo del neo soul y el R&B moderno.

Su impacto en la música se debe a su habilidad para fusionar elementos de soul, funk, jazz, gospel y hip-hop, creando un sonido distintivo que revitalizó el R&B en los años 90 y más allá.

G3PBO-RWgAML_j_.jpg

D'Angelo era un multiinstrumentista (toca piano, guitarra, bajo, batería, entre otros) que aporta un enfoque orgánico y artesanal a su música. Sus grabaciones suelen incluir jams en vivo, lo que da a sus canciones una sensación de espontaneidad.

 Sus letras exploran el amor, la espiritualidad, la lucha personal y, en trabajos posteriores, la justicia social.

Junto con artistas como Erykah Badu, Maxwell y Lauryn Hill, D'Angelo lideró el movimiento neo soul, que buscaba recuperar la esencia del soul clásico mientras lo modernizaba. Su influencia se siente en artistas contemporáneos como Frank Ocean, The Weeknd y Anderson.

D'Angelo enfrentó desafíos significativos, incluyendo problemas con el alcohol y las drogas, así como la presión de la fama tras el éxito de Voodoo y el icónico video de "Untitled", que lo convirtió en un símbolo sexual.

A pesar de estos obstáculos, su regreso con Black Messiah demostró su resiliencia y relevancia.

D'Angelo es considerado una leyenda por su innovación, profundidad emocional y autenticidad. Su discografía, aunque limitada a tres álbumes de estudio, ha dejado una huella indeleble en la música contemporánea, inspirando a generaciones de artistas y oyentes.

 


