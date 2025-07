Muere Julian McMahon, el 'Doctor Doom' en los 'Fantástic Four'

El actor australiano Julian McMahon, conocido por su papel como el Dr. Victor Von Doom (Doctor Doom) en Los 4 Fantásticos (2005) y Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), falleció el 2 de julio de 2025 a los 56 años en Clearwater, Florida, tras una batalla privada contra el cáncer.

Su esposa, Kelly McMahon, confirmó la noticia a través de un comunicado al medio Deadline, donde expresó: “Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció pacíficamente esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer. Julian amaba la vida, a su familia, sus amigos, su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”.

También pidió privacidad para la familia durante el duelo.

McMahon, nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, era hijo del ex primer ministro australiano Sir William McMahon.

Comenzó su carrera como modelo antes de debutar en la actuación en la telenovela australiana The Power, The Passion (1989) y ganar reconocimiento en Home and Away.

En Estados Unidos, destacó en series como Profiler, Charmed (como Cole Turner), Nip/Tuck (como el Dr. Christian Troy, rol que le valió una nominación al Globo de Oro), y FBI: Most Wanted (como Jess LaCroix).

En cine, además de su icónico Doctor Doom, participó en películas como Premonition, RED, y The Surfer (2024). Su último papel fue en la serie de Netflix The Residence, interpretando al primer ministro australiano, un guiño a su herencia familiar.

El productor Dick Wolf, creador de FBI: Most Wanted, lamentó su pérdida: “Todos en Wolf Entertainment estamos profundamente apenados por la muerte de Julian y expresamos nuestras condolencias a toda su familia”.

McMahon dejó un legado en cine y televisión por su carisma y versatilidad en roles de villanos, héroes y antihéroes.

Comentarios