La actriz Daveigh Chase falleció tras sufrir meningitis y complicaciones derivadas de una infección en la sangre, informó su pareja

Inicio / Escena / Muere Daveigh Chase, protagonista de 'El Aro', a los 35 años

La actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida por prestar su voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch y por interpretar a Samara Morgan en El aro, falleció a los 35 años tras enfrentar diversos problemas de salud.

La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernández, quien informó que la intérprete murió luego de que su estado se agravara a causa de varias enfermedades sanguíneas y de un cuadro de meningitis.

De acuerdo con Hernández, la meningitis derivó en una infección en la sangre que provocó complicaciones sépticas y el fallo progresivo de su organismo.

También señaló que la actriz había sido hospitalizada a principios de junio en un centro médico de Los Ángeles debido a problemas de desnutrición y que, posteriormente, los médicos le informaron que su condición era crítica.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

Nacida en Las Vegas, Nevada, el 24 de julio de 1990, Daveigh Chase alcanzó la fama en 2002 al dar voz a Lilo Pelekai en la película animada de Disney Lilo & Stitch.

Ese mismo año participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, donde interpretó a Chihiro Ogino, además de consolidarse como una de las figuras más reconocidas del cine de terror gracias a su papel de Samara Morgan en El aro, actuación que le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana en 2003.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como Donnie Darko, Oliver Beene, Big Love, ER, Sabrina, la bruja adolescente, Mercy y Beethoven's 5th, además de diversas películas de suspenso y terror.

Su pareja compartió un mensaje de despedida

En una campaña publicada en GoFundMe, Roy Hernández relató que la actriz enfrentó una infancia complicada y un prolongado distanciamiento familiar, circunstancias que marcaron gran parte de su vida.

Tras conocer el diagnóstico, explicó que buscó brindarle tranquilidad durante sus últimos días y agradeció las muestras de apoyo recibidas, además de solicitar oraciones para la actriz mientras permanecía hospitalizada.