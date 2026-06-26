Mueren integrantes de Van Der Dijs tras sismos en Venezuela

Los integrantes de la banda emergente Van Der Dijs fallecieron tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela

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La banda emergente Van Der Dijs perdió a sus cuatro integrantes tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela, confirmó el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM).

La institución lamentó públicamente el fallecimiento de los músicos y expresó su solidaridad con familiares, amigos y seguidores.

“Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs”, señaló el organismo.

El CCAM identificó a los integrantes como:

Manuel van Der Dijs (vocalista)

Gabriel Gómez (guitarrista)

Xander Hernández (bajista)

Abraham Foucault (baterista)

La agrupación, también conocida como Vanderdis, se había consolidado en la escena underground venezolana gracias a su propuesta de rap-rock y nu metal.

Una banda con crecimiento reciente

Formada en 2024, Van Der Dijs logró posicionarse rápidamente dentro de la escena emergente del país. Su participación en el Festival Nuevas Bandas y su presencia en circuitos alternativos les dio visibilidad en el panorama musical venezolano.

Entre sus temas más conocidos destacan “15 Minutos”, “VENPAKA” y “¿DÓNDE ESTÁN?”, canciones que reforzaron su identidad dentro del género.

El CCAM recordó a los músicos como jóvenes con gran energía y proyección artística.

“Su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios”, destacó la institución.

Sismos devastadores en el norte de Venezuela

La muerte de los integrantes de la banda ocurrió en medio de dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron el norte del país.

El desastre ha sido considerado uno de los más graves en décadas, con un saldo preliminar de al menos 589 personas fallecidas, cerca de 3,000 heridos, cientos de desaparecidos y miles de familias afectadas.

Las zonas más impactadas incluyen Caracas y el estado La Guaira, donde se registraron daños severos en viviendas, hospitales y edificios públicos.

Respuesta de emergencia y apoyo internacional

Las autoridades venezolanas mantienen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras el número de víctimas continúa en aumento.

Equipos internacionales han comenzado a llegar al país para apoyar en tareas de rescate, atención médica y entrega de ayuda humanitaria, en medio de una emergencia que sigue activa.