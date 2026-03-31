Mueren 29 personas al estrellarse avión militar ruso en Crimea

La madrugada de este miércoles, tiempo local, un avión militar ruso que se encontraba sobrevolando Crimea se estrelló en un acantilado, provocando la muerte de 23 pasajeros y seis integrantes de la tripulación.

De acuerdo con la agencia rusa TASS, que cita al Ministerio de Defensa ruso y fuentes propias en el lugar de los hechos, el contacto con el avión An-26 se perdió a las 18:00 horas de Moscú en un vuelo previsto sobre la península rusa.

Según testimonios de fuentes en la escena del accidente, todos los que se encontraban a bordo de la aeronave murieron en el choque.

Tras darse a conocer el siniestro, equipos de rescate, que encontraron el lugar del impacto, fueron movilizados cuando se perdió contacto con el avión.

Crimea está bajo el poder de Rusia desde 2014 después de un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y es motivo histórico de disputa entre Rusia y Ucrania.

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