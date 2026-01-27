Podcast
Deportes

Mueren aficionados del PAOK en accidente rumbo a Europa League

Siete seguidores del PAOK fallecieron en Rumania cuando viajaban al duelo ante el Lyon; autoridades griegas y clubes europeos expresaron condolencias

  • 27
  • Enero
    2026

Este martes, el futbol está de luto, pues siete aficionados del PAOK de Grecia murieron en un accidente automovilístico en Rumania mientras realizaban un viaje para el partido de este jueves de la Europa League contra el Lyon.

“Profundamente consternado, fui informado del trágico accidente en Rumania que costó la vida a siete jóvenes compatriotas".

“El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo tipo de apoyo posible”, dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

"En estos momentos difíciles, junto con todos los griegos, extiendo mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad de PAOK. Todos compartimos la esperanza de que los heridos se recuperen rápidamente. Nuestros pensamientos están con ellos", añadió Mitsotakis.

Tras el accidente, el equipo griego se mantuvo en comunicación directa con el gobierno de su país, coordinando el apoyo para las familias de los aficionados y enviando un representante del club a Rumania.

Por su parte, el presidente del PAOK, Ivan Savvidis, calificó este incidente como "una tragedia indescriptible", asegurando sentirse devastado "por la injusta pérdida de jóvenes, aficionados de nuestro querido equipo, que viajaron para apoyar a nuestro PAOK”.

Además, las asociaciones de seguidores de clubes rivales como Olympiakos, Panathinaikos, Aris y otros emitieron mensajes de unidad y condolencias.

El Olympique Lyon también dio sus condolencias a través de un comunicado en donde aseguraron que se realizará un homenaje durante el partido en el Groupama Stadium.


