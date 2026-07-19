Mundial 2026 estrena histórico show de medio tiempo en la final

La dimensión del evento también se reflejó en las gradas, donde estuvieron figuras como Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet y Matt Damon

La final entre España y Argentina marcó un cambio histórico para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al incorporar por primera vez un espectáculo musical durante el descanso de un partido por el título, con una producción inspirada en los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

Las actuaciones musicales duraron alrededor de 11 minutos, aunque el montaje y retiro de los equipos provocaron que transcurrieran aproximadamente 27 minutos entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo, casi el doble del descanso habitual.

Madonna abre un espectáculo cargado de estrellas

Madonna inició la presentación con una nueva versión de “Music” y apareció desde los túneles del MetLife Stadium en un vehículo conducido por los exfutbolistas brasileños Ronaldo Nazário y Ronaldinho.

Gustavo Dudamel tomó después el control del escenario para dirigir “Seven Nation Army”, acompañado por músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. La interpretación también incluyó al violinista Bijan Mortazavi y a la banda Electric Mayhem de Los Muppets.

BTS interpretó “Dynamite”, mientras que Justin Bieber apareció después de una intervención de Jason Sudeikis y Brendan Hunt como sus personajes de “Ted Lasso”. El cantante canadiense bajó el ritmo del espectáculo con una versión acústica de “Everything Hallelujah”, acompañado únicamente por su guitarra.

Shakira y Burna Boy hacen bailar al estadio

Uno de los momentos centrales llegó con Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. Ambos estuvieron acompañados por los ganadores del Dai Dai Challenge y por Ghetto Kids, agrupación infantil de Uganda reconocida por sus coreografías.

El cierre reunió a Coldplay, el coro juvenil PS22 y personajes de Sesame Street y Los Muppets para estrenar “We Dance”, canción escrita especialmente para la final. La presentación concluyó con la palabra “LOVE” formada sobre la cancha y un despliegue de pirotecnia.

En total participaron más de 350 artistas, músicos y bailarines. La producción estuvo a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, mientras que Chris Martin, líder de Coldplay, encabezó la dirección artística.

Además de su componente musical, el show sirvió para impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, creado para financiar proyectos de educación y acceso al deporte para niñas y niños. El fondo superó los 60 millones de dólares y ha destinado apoyos a organizaciones comunitarias de diferentes países.

La dimensión del evento también se reflejó en las gradas, donde estuvieron figuras como Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet y Matt Damon.