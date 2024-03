Niega Peso Pluma haber estado en rehabilitación

Luego de dos semanas sin saber de él, tras protagonizar diversas polémicas, Peso Pluma vuelve a la luz pública.

Antes de que se ausentara temporalmente, Peso Pluma acaparó los titulares por su ruptura con Nicki Nicole, la cancelación de su presentación en Viña del Mar y los rumores sobre su supuesto ingreso a rehabilitación.

Ahora regresa protagonizando la portada de la última edición de la revista musical Rolling Stone, donde se presenta con una imagen más intensa y desafiante.

En la imagen el músico muestra el torso descubierto, donde se ve un nuevo tatuaje que dice "all eyez on me" (todos los ojos puestos en mi, en español).

El cantante es proclamado como "el futuro de la música", en la revista, para la que dio una entrevista donde abordó las polémicas que lo rodean.

Negó que haya estado en rehabilitación, y que estaba enfocado trabajando en su próximo álbum llamado "Éxodo".

"Las últimas semanas han sido realmente una locura... la gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa", expresó, refiriéndose al rumor que inventó un paparazzi español, quien dijo que el cantante había ingresado voluntariamente a un centro llamado '5 Lunas de Maluri'.

Peso Pluma hizo historia como el primer cantante de corridos tumbados en estar en la portada de la icónica revista Rolling Stone.

Aunque sus fans lo elogiaron, la revista también recibió múltiples críticas por la elección.

Comentarios