SCJN valida plazos de Ley de Competencia y niega amparo a Google

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de los plazos para entrega de información en investigaciones antimonopólicas y rechazó el amparo de Google contra la norma, aunque dejó en revisión la validez de la multa impuesta en el caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este martes un amparo a la empresa Google, que impugnaba los plazos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para entregar información en el marco de investigaciones por posibles prácticas monopólicas.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte avaló el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, al determinar que el artículo 73 de la LFCE es constitucional, al establecer un plazo de 10 días —prorrogable por única ocasión hasta por otros 10 días— para cumplir con requerimientos de información emitidos por la autoridad investigadora.

El fallo sostiene que la disposición es acorde con el artículo 28 constitucional, que obliga al Estado a investigar y sancionar de forma eficaz las prácticas monopólicas, por lo que los plazos establecidos resultan razonables frente a los objetivos del procedimiento.

“La norma es constitucional, pues su finalidad descansa en el artículo 28 constitucional… pretender prórrogas indefinidas vaciaría de contenido el período de investigación”, expuso el ponente al justificar el proyecto aprobado.

El caso se originó a partir de una investigación iniciada en 2022 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), actualmente Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), contra Google por presuntas prácticas monopólicas relativas en el mercado de procesamiento de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital.

Como parte del procedimiento, la autoridad requirió información a la empresa en enero de 2025. Tras agotar el plazo legal y su única prórroga, Google solicitó una extensión adicional debido al volumen de datos, petición que fue rechazada, lo que derivó en una multa de 2 millones 340 mil 979.74 pesos.

La empresa argumentó que la norma era inconstitucional al no considerar la complejidad o cantidad de información requerida en cada caso. Aunque un juez negó el amparo contra la ley, dejó sin efecto la sanción económica, decisión que fue posteriormente revisada por instancias superiores hasta llegar a la Suprema Corte.

La Corte confirmó la validez del artículo impugnado y negó el amparo contra la disposición legal. No obstante, devolvió el expediente al tribunal colegiado para que determine si, en este caso específico, la multa y el requerimiento de información fueron aplicados de manera legal o arbitraria.

SCJN y competencia económica: puntos clave del fallo

La SCJN confirmó la constitucionalidad del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Se validó el plazo de 10 días para entregar información, con una sola prórroga de hasta 10 días adicionales.

El fallo se basa en el artículo 28 constitucional, que obliga al Estado a combatir prácticas monopólicas.

El caso involucra una investigación iniciada en 2022 contra Google por el mercado de pagos en apps móviles.

La autoridad impuso una multa de más de 2.3 millones de pesos por incumplimiento de plazos.

El expediente fue devuelto a un tribunal colegiado para revisar la legalidad de la sanción en el caso concreto

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