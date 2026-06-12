Pemex niega que haya hidrocarburos en el río Pánuco

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que los análisis químicos y de campo realizados en la margen del Río Pánuco, en Ciudad Madero, determinaron que no existe presencia de hidrocarburo en fase libre en la zona, luego de que se reportara una coloración inusual en el cuerpo de agua. El hallazgo de una mancha oscura fue reportado el pasado miércoles en un área cercana a diversas instalaciones de la empresa productiva del Estado. Ante la alerta, se activaron de inmediato los protocolos de revisión a cargo de personal operativo, de seguridad y ambiental de la petrolera. Inspección y muestreo inmediato Como parte de la estrategia de contingencia, Pemex desplegó brigadas para realizar recorridos tanto terrestres como marítimos. Asimismo, especialistas tomaron muestras de agua en distintos puntos del río para evaluar de manera precisa las condiciones del sitio. Resultados oficiales: De acuerdo con los estudios concluidos este jueves, se descartó de manera oficial que la mancha correspondiera a combustibles o crudo.

Para garantizar la transparencia del proceso, las nuevas revisiones se efectuaron en coordinación con:

El Departamento de Ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional ( ASIPONA ) Tampico.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Ninguna de las dependencias identificó rastros de contaminación por hidrocarburos en la margen afectada.

Continuarán las investigaciones

A pesar de haber descartado un derrame propio, Pemex señaló que mantendrá las investigaciones para determinar el origen exacto de la coloración observada en el agua.

Como medida preventiva, la institución mantiene en el sitio el apoyo de personal especializado, el despliegue de barreras marinas y un monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad en todas sus instalaciones aledañas.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso con la atención oportuna de incidentes, la protección del medio ambiente y la seguridad de la población de la zona conurbada.

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