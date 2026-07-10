Nolan dedica 'La Odisea' al pionero de IMAX David Keighley

Christopher Nolan rindió homenaje al fallecido David Keighley durante el estreno de "La Odisea", la primera película filmada por completo con cámaras IMAX

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Christopher Nolan dedicó La Odisea a David Keighley, histórico director de calidad de IMAX y una de las figuras clave en el desarrollo del cine de gran formato, quien falleció el año pasado tras enfrentar un cáncer.

El cineasta hizo el anuncio durante el estreno de la película en el cine BFI IMAX de Londres, donde recordó que fue en ese mismo recinto donde conoció a Keighley hace más de dos décadas, iniciando una colaboración que transformó la manera en que sus producciones utilizaron el formato IMAX.

Una colaboración de más de 20 años

Durante su intervención, Nolan explicó que desde el inicio de su carrera tenía el objetivo de llevar las grandes producciones de Hollywood al formato IMAX y destacó que Keighley fue una pieza fundamental para convertir esa idea en realidad.

El director recordó que su colaborador lo orientó durante todo el proceso de adaptación tecnológica y creativa que permitió incorporar cámaras IMAX en varias de sus películas.

A lo largo de los años, Nolan utilizó este formato en títulos como Batman Begins, optimizada para IMAX, mientras que El caballero oscuro marcó el inicio del uso de cámaras IMAX en sus rodajes. Posteriormente recurrió al mismo sistema en Dunkerque, Tenet y Oppenheimer.

Con La Odisea, el realizador alcanzó un nuevo hito al convertirla en la primera producción filmada íntegramente con cámaras IMAX.

Nolan reveló que David Keighley falleció poco después de concluir el rodaje principal de la película y tras finalizar el proceso de impresión y revisión de todo el material cinematográfico.

El director expresó su satisfacción porque Keighley pudo completar ese trabajo antes de morir, considerando que su participación fue esencial para el resultado final del proyecto.

Por su parte, Geoff Keighley, hijo del pionero de IMAX, compartió en redes sociales que cuando su padre fue diagnosticado con cáncer terminal a principios de 2026, fijó como principal objetivo mantenerse con vida hasta concluir la producción de La Odisea.

El proyecto que representaba toda una vida

Según relató Geoff Keighley, su padre consideraba que La Odisea representaba la culminación de más de cinco décadas de trabajo en IMAX.

Recordó que desde los inicios de la compañía, dedicada principalmente a documentales sobre naturaleza y exploración, siempre soñó con que una gran epopeya de Hollywood fuera realizada completamente con cámaras IMAX.

El hijo del especialista aseguró que, pese al deterioro de su salud, David Keighley mantuvo intacto su compromiso con Nolan y con la productora Emma Thomas hasta concluir el rodaje principal.

Geoff concluyó que su padre logró cumplir el objetivo que se había propuesto, comparando su esfuerzo con el viaje de Ulises, al conseguir terminar el proyecto antes de fallecer.